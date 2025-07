Essa executiva diz que CEOs que abrem mão do sono para serem mais produtivos são ‘burros’

A crítica de Melinda French Gates vai além de uma simples preferência pessoal: trata-se de um chamado para que líderes empresariais reconsiderem suas próprias jornadas. Para ela, valorizar a privação de sono é perpetuar uma mentalidade arcaica que não tem mais lugar no mundo corporativo moderno.

Mas há uma boa notícia: a inteligência artificial, que já vem transformando a forma como empresas operam, pode ser uma aliada importante na busca por um equilíbrio mais saudável entre vida pessoal e profissional.

Com algoritmos e automações capazes de otimizar processos e aumentar a eficiência no ambiente de trabalho, líderes têm a oportunidade de reduzir a carga de trabalho excessiva e, assim, abandonar práticas prejudiciais.

8 ferramentas de IA para ser mais produtivo

Veja abaixo oito ferramentas que podem ser úteis no dia a dia de trabalho.

Slackbot: Assistente que organiza mensagens e prioriza tarefas no Slack.

RescueTime: Monitora atividades no computador para melhorar o uso do tempo.

Clockwise: Otimiza agendas e reduz distrações.

Microsoft Viva Insights: Oferece insights de bem-estar baseados em padrões de trabalho.

Wellness Coach AI: Sugere práticas de saúde mental e física.

Otter.ai: Transcreve reuniões para facilitar a concentração.

Toggl Track: Analisa produtividade e tempo gasto em tarefas.

Monday.com: Distribui tarefas de forma equilibrada para evitar sobrecarga.

