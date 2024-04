Concurso Nacional Unificado elege mais 8 cidades para aplicar as provas; veja quais são

A comissão organizadora do Concurso Nacional Unificado, conhecido como ENEM dos Concursos, elegeu mais 8 cidades que vão receber as provas, somando 228 municípios.

Levando sempre em consideração o CEP que o candidato indicou na hora da inscrição, as provas serão aplicadas também em:

Águas Lindas de Goiás,

Cidade Ocidental,

Formosa,

Luziânia,

Novo Gama,

Santo Antônio do Descoberto,

Planaltina,

Valparaíso de Goiás.

“Os novos polos de aplicação do Entorno foram escolhidos por terem alto número de inscritos residentes nessas localidades”, afirma Alexandre Retamal, coordenador de logística do CPNU.

O maior concurso de todos os tempos

Com 2,1 milhões de inscritos, o Concurso Público Nacional Unificado já é o concurso com o maior número de candidatos realizado no Brasil, superando o Banco do Brasil de 2021 e 2022, que registraram, respectivamente, 1,6 e 1,5 milhão de inscritos.

O Distrito Federal é a Unidade da Federação com maior número de inscritos no CPNU - 220 mil candidatos, superando cidades mais populosas como Rio de Janeiro e São Paulo.

A prova do “Enem dos concursos” está prevista para o dia 5 de maio de 2024.