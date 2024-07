Quer trabalhar de casa ou de outro país? Veja as vagas de home office disponíveis nesta semana

Além de buscarem um ambiente de trabalho e um líder mais amigáveis, a maneira como a Geração Z procura trabalho também é diferente. Em vez de indicações pessoais, a revista The Economist mostra que um número crescente de americanos está recorrendo ao TikTok em busca de conselhos e vagas profissionais.

“Essa nova geração busca autenticidade e transparência, e plataformas como o TikTok oferecem um espaço onde eles podem encontrar conteúdo genuíno e histórias reais de pessoas que já trilharam caminhos que eles desejam seguir”, afirma Joaquim Santini, pesquisador internacional.

Outra necessidade dos jovens funcionários é a flexibilidade com o horário de trabalho – muitos dão preferência para o trabalho híbrido ou remoto.

Para você que busca uma oportunidade de trabalho home office, veja as vagas disponíveis nesta semana em empresas nacionais e internacionais.

Vagas nacionais

Dock

A Dock é uma empresa de tecnologia para meios de pagamento e banking as a service na América Latina. A companhia agrega valor, inovação e escalabilidade aos negócios de seus clientes ao reunir emissão de cartões e digital banking em uma plataforma única e abrangente.

A Dock oferece atuação remote first para determinadas funções, e para ajudar seus funcionários, ela também oferece auxílio home office além de outros benefícios como auxílio alimentação (mercado e restaurante), plano de saúde e odontológico, Gympass e Totalpass, previdência privada, entre outros.

Inscrição: Veja no site Remotar as vagas abertas para atuação home office.

Repertório Enem

O Repertório Enem é uma plataforma que oferece conteúdo completo para Enem e vestibulares, com mais de 1.500 videoaulas e recursos para alunos que buscam tudo em um só lugar.

A empresa, que oferece modalidade de trabalho 100% remoto e contratação CLT, está com vagas abertas para Marketing, Negócios e Educação.

Inscrição: Saiba quais são os requisitos das vagas remotas da página de vagas do Repertório Enem.

Sinqia

A Sinqia é uma empresa de tecnologia com foco no setor financeiro do Brasil. Ela organiza squads apoiando seus clientes com visão de negócio, desenvolvimento e sustentação de produto. Isso quer dizer que ela fornece desde um profissional até uma equipe multidisciplinar completa para gestão técnica e de negócios.

A empresa oferece contratações tanto no contrato CLT quanto PJ, a depender da função exercida. Para posições CLT o funcionário tem como benefício vale refeição, seguro de vida, previdência privada, entre outros benefícios.

Inscrição: Veja as vagas que permitem atuação na modalidade remota na página da Remotar.

Stone

A empresa de tecnologia de origem brasileira, vem transformando o mercado de pagamentos, com mais de 10 mil funcionários espalhados pelo país.

Seu modelo de atuação pode variar entre o presencial, híbrido e remoto, sendo as posições remotas mais focadas nas áreas de Tecnologia, Marketing e Financeiro.

Inscrição: Acesse a página de vagas da Stone para ver as vagas de home office disponíveis.

SuperFrete

Com atuação no segmento do varejo, a SuperFrete é uma startup de logística. Suas soluções foram desenvolvidas para ajudar empreendedores, lojistas e autônomos a se tornarem cada vez mais competitivos no mercado digital e venderem seus produtos pela internet oferecendo fretes mais baratos.

Contratando na modalidade PJ, a startup oferece modelo de trabalho 100% remoto, plano de saúde, Wellhub (antigo Gympass), voucher kit escritório, entre outros benefícios.

Inscrição: Veja três posições abertas em Atendimento ao Cliente, Marketing e Programação no site da Remotar.

Vagas internacionais

Nearsure

Assim como a BairesDev, a Nearsure ajuda empresas dos EUA a formar suas equipes técnicas, fornecendo soluções distribuídas de aumento de pessoal para qualquer tecnologia, abrangendo todos os setores. A empresa contrata e apoia equipes com os talentos tecnológicos mais experientes da América Latina para que você possa escalar rapidamente, atingir marcos importantes e reduzir o tempo de lançamento no mercado.

Inscrição: Veja as diversas posições abertas na área de Tecnologia e uma vaga na área de Vendas na página de vagas da Nearsure.

Job Duck

Com origem nos Estados Unidos, a Job Duck contrata assistentes virtuais para trabalharem para empresas americanas no conforto de suas casas.

Inscrição: Acesse a página de vagas da Remotar e veja as vagas para atuar como assistente de marketing, recepcionista e assistente de cobrança, com remunerações de até U$D 1.125,00 ao mês.

TestGorilla

TestGorilla é uma empresa global e 100% remota com foco em recrutamento e seleção para startups e empresas de tecnologia. Com origem em 2020, a empresa tem apresentado crescimento significativo, chegando a receber U$70 milhões de aporte para acelerar seu crescimento.

A empresa, que possui origem holandesa, possui funcionários trabalhando pelos continentes americanos, europeu, asiático e africano, e conta com mais de 200 funcionários trabalhando remotamente.

Inscrição: Veja na página da Remotar as vagas remotas disponíveis.