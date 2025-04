Home office: veja as melhores vagas da semana para trabalhar de forma remota

Em busca de uma vaga remota com bons benefícios? Diversas empresas, tanto nacionais quanto internacionais, estão com processos seletivos abertos para áreas como tecnologia, marketing, atendimento e design. As posições são majoritariamente 100% home office, com foco em flexibilidade, bem-estar e desenvolvimento profissional.

Veja abaixo algumas oportunidades disponíveis:

Vagas em empresas brasileiras

BHS

Com sede em Belo Horizonte e mais de 26 anos de atuação em TI, a BHS oferece vagas remotas para diferentes áreas. Os benefícios incluem plano de saúde, vale-alimentação flexível, auxílio home office, Gympass, seguro de vida e licença parental estendida.

🔗 Veja as vagas

Brivia

Agência de inovação e design com foco em soluções digitais, a Brivia trabalha com home office integral e oferece horário flexível, plano de saúde, bônus e apoio psicológico. Investe em capacitação contínua por meio da Brivia Academy.

🔗 Veja as vagas

Clicksign

Especializada em assinatura eletrônica, a startup adota modelo remoto desde a pandemia. As vagas são abertas a todas as pessoas, independentemente de gênero, raça, idade ou deficiência.

🔗 Veja as vagas

Datum IT

Focada em transformação digital, a Datum oferece vagas remotas em tecnologia com benefícios como plano de saúde, odontológico, cartão Caju e apoio para férias.

🔗 Veja mais

Leega

Com atuação internacional e foco em Big Data, IA e Cloud, a Leega trabalha com modelo 100% remoto e oferece horários flexíveis, cultura ética e programas de desenvolvimento.

🔗 Veja as vagas

Vagas em empresas internacionais

Applaudo

Especializada em desenvolvimento web, mobile e inteligência artificial, a Applaudo tem sede na América Latina e oferece vagas com benefícios como plano de saúde e programas de capacitação.

🔗 Veja as vagas

Customer.io

Com sede nos EUA e atuação global, a empresa oferece jornada 100% remota, licença parental desde o primeiro dia, apoio à saúde mental e física e incentivo à diversidade.

🔗 Veja as vagas

Scopic

Empresa de terceirização de talentos de TI, com foco global e modelo remoto consolidado. As vagas são para programadores, designers, testadores e gerentes de produto.

🔗 Veja as vagas