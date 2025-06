Quer seu primeiro estágio? Veja como se preparar e começar sua carreira com sucesso

Conquistar o primeiro estágio pode parecer uma missão impossível — especialmente quando você ainda não tem experiência.

Mas a boa notícia é: todo mundo começa do zero. O segredo está em se posicionar bem, entender o que as empresas valorizam e mostrar que você está pronto para aprender.

Confira dicas estacar em processos seletivos mesmo sem experiência profissional anterior:

Comece pelo autoconhecimento

Antes de sair distribuindo currículos, pense: o que você quer aprender? Em que tipo de ambiente gostaria de trabalhar? Quais temas despertam seu interesse?

Ter clareza sobre esses pontos ajuda a escolher processos seletivos mais alinhados com você — e também a se destacar nas entrevistas, porque você mostra convicção.

Refletir sobre seus interesses é o primeiro passo para não cair em armadilhas de vagas incompatíveis com seus objetivos.

Construa um currículo estratégico (mesmo sem experiência)

Se você ainda não trabalhou formalmente, tudo bem. Use o currículo para destacar atividades da faculdade, cursos extracurriculares, trabalhos voluntários, projetos pessoais e habilidades técnicas (como Excel ou inglês).

Evite modelos genéricos. Adapte cada CV para a vaga desejada, usando palavras-chave do anúncio. Um currículo bem direcionado vale mais que um recheado de informações genéricas.

Use o LinkedIn a seu favor

Seu LinkedIn é sua vitrine. Mantenha uma foto profissional, escreva um resumo sobre quem você é e o que busca, e detalhe sua formação e experiências.

Interaja com conteúdos da área que deseja seguir, adicione colegas e professores, e participe de grupos e eventos. Isso aumenta sua visibilidade.

A presença ativa na rede pode fazer seu nome chegar antes do currículo.

Fique de olho nos programas de estágio

Grandes empresas costumam abrir vagas concentradas em períodos específicos do ano (março/abril e agosto/setembro). Mas pequenas e médias empresas contratam o ano todo.

Plataformas como Gupy, 99jobs, Cia de Talentos e Vagas.com divulgam constantemente novas oportunidades. Ative alertas e se inscreva com regularidade.

Prepare-se para entrevistas e dinâmicas

Simulações fazem diferença. Treine suas respostas para perguntas comuns (como “fale sobre você” ou “por que quer essa vaga?”), estude a empresa e mostre interesse real.

Nas dinâmicas, colabore com o grupo, seja respeitoso e demonstre raciocínio lógico. Não é preciso ser o mais falante, mas o mais atento.

Aceite o aprendizado como objetivo

O estágio não é o destino final — é o começo da jornada. Empresas sabem disso.

O que elas mais valorizam em jovens talentos é a vontade de aprender, a responsabilidade e o interesse genuíno.

Mostre isso no seu jeito de escrever, falar e agir. E lembre-se: mesmo um “não” é parte do caminho.

Conheça a Conferência de Gestão e Inovação

Para quem busca acelerar sua carreira com informação de qualidade e contato direto com grandes empresas, a Conferência de Gestão e Inovação é uma oportunidade imperdível.

O evento gratuito reúne jovens universitários de todo o país e conecta participantes a líderes de mercado, promovendo debates sobre os desafios da nova economia, inovação em negócios e o futuro da gestão.

Ao longo da programação, é possível aprender com cases reais, ampliar sua rede e até encontrar oportunidades de estágio e emprego com empresas de referência.