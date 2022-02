Quer falar inglês como um nativo? Aprenda mais sobre sotaques

Se você é estudante de inglês ou de outra língua estrangeira, talvez já tenha visto por aí algumas propagandas e vídeos contendo a frase: fale como um nativo. Mas é importante refletir sobre os termos escolhidos e suas implicações.

Quando pensamos no inglês, muito provavelmente você pense em sotaques como o americano, britânico ou australiano. Porém, existem inúmeros sotaques e muitos outros países que têm a língua inglesa como língua oficial.

Sem falar que o número de falantes não nativos do inglês é bem maior do que o número de falantes nativos.

E mesmo se considerarmos um país específico, como os Estados Unidos, cada estado trará suas particularidades, até mesmo cidades (o que não é diferente se considerarmos a língua portuguesa).

E isso também extrapola questões geográficas, muitas vezes um grupo social específico tem formas diferentes de se comunicar. E nenhuma delas é melhor ou pior que outras.

Isso só pode nos levar a uma conclusão: não existe como “falar um nativo”...pois afinal, seria um termo vago, não?

Claro que, se por motivos de preferências pessoais ou mesmo de trabalho, você precise “treinar seu sotaque” para ser mais semelhante ao de algum país específico, isso se trata de uma questão bem diferente.

Mas para a grande maioria das pessoas que aprende um idioma, o mais importante é realmente se fazer compreender de forma clara, assertiva e adequada aos contextos específicos em que necessitam utilizar um idioma. E além disso, é importante ter contato com mais sotaques para entender nossos interlocutores: quanto mais contato, mais fácil fica.

Agora vale destacar: ter seu sotaque faz parte de sua identidade e de quem você é, e isso nunca deveria ser motivo de vergonha!

Lembre-se também que se você acha um sotaque mais bonito ou algo assim, é uma opinião pessoal e também não significa que um sotaque seja melhor que o outro. O que acontece é que temos variantes linguísticas e elas são uma riqueza de todos idiomas.

Já que estamos falando de sotaques, a seguir você vai encontrar algumas recomendações de recursos para ouvir diferentes sotaques do inglês:

Outra dica que você pode seguir quando for assistir séries e filmes com atores que gosta muito: confira de onde essa pessoa é, e procure perceber se ela está falando com o sotaque mais standard (inglês padrão) ou se está interpretando com um sotaque específico.

Quando atores e atrizes vão interpretar alguém de um país ou estado diferente, estudam bastante para imitar da forma mais próxima que conseguem.

Um exemplo disso é o Tom Holland, que é britânico, mas que tem feito muitos filmes em que seu sotaque é o americano standard (como Homem-Aranha e Uncharted).

Fique aqui com um vídeo do ator dando uma entrevista e um trailer de seu filme mais recente:

(Nota: O caso é um exemplo em que um ator “imita” um sotaque devido ao papel que vai interpretar. O mesmo ocorre com Andrew Garfield quando interpreta papéis americanos, e com muitos outros atores e atrizes. Mas vale notar que naturalmente, em entrevistas, eles sempre falam com seu sotaque nativo)

Aproveite a jornada de descobertas e curiosidade sobre sotaques! Have fun!

Formada em Letras (Português e Inglês) e mestra em Ensino-Aprendizagem de Língua Estrangeira pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), Talita Oliveira é professora de inglês há 11 anos e trabalha com a criação de cursos em Ambiente Virtual de Aprendizagem na Companhia de Idiomas. Também já foi bolsista Fulbright na Universidade da Georgia, atuando no ensino de Língua Portuguesa. Quer falar com ela? talita.letrasufscar@gmail.com ou Instagram @teachertali

