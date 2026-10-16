Qualificado demais para a vaga? 43% dos candidatos já apagaram conquistas do currículo

Apagar a data de formatura, cortar uma experiência antiga, trocar “coordenador” por “analista”. Para muitos candidatos, montar o currículo virou um exercício de encolher a própria trajetória. Uma pesquisa da plataforma de empregos Monster com 1.001 pessoas mostra que 43% já removeram ou minimizaram ao menos um ponto forte ao se candidatar a uma vaga.

A lista do que some inclui experiências mais antigas, anos de carreira, conquistas, diplomas, cargos de liderança e títulos seniores. E a prática tende a crescer: outros 57% afirmam que fariam o mesmo se isso aumentasse as chances de conseguir o emprego.

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O medo de ser “demais”

Por trás da autocensura está uma suspeita: a de que o recrutador vai descartar quem tem mais bagagem do que a vaga pede.

Segundo a Monster, 36% acreditam que o candidato superqualificado é visto como alguém que vai se entediar, ficar insatisfeito ou sair na primeira oportunidade melhor. Para 35%, o problema é financeiro: mais experiência seria associada a uma pretensão salarial maior. Outros 13% acham que o gestor pode se sentir ameaçado por um currículo mais robusto que o dele.

A desconfiança não nasce do nada. Pouco mais de 20% dos entrevistados dizem ter ouvido de forma explícita que foram rejeitados por ter experiência demais. Outros 19% afirmam ter indícios fortes de que perderam uma vaga pelo mesmo motivo.

O que os recrutadores dizem

Do outro lado da mesa, o cenário é menos fechado do que os candidatos imaginam. Um levantamento feito pela Harris Poll para a agência de recrutamento Express Employment Professionals, com mil gestores de contratação nos Estados Unidos, mostra que 70% dizem que suas empresas costumam considerar candidatos superqualificados.

As razões citadas são concretas: metade acredita que esses profissionais chegam com mais confiança no trabalho, 48% os veem como mais produtivos e 45% valorizam o fato de exigirem pouco ou nenhum treinamento.

A ressalva está na permanência. Três em cada quatro gestores temem que esse perfil perca a motivação em uma função abaixo do seu nível, e 74% receiam que ele vá embora assim que surgir algo melhor. Quase 60% preferem treinar alguém novo a correr esse risco.

Ou seja, o candidato acerta ao identificar a preocupação do recrutador. Erra, muitas vezes, na resposta que dá a ela.

Esconder ou explicar?

Se o receio das empresas é a motivação e o tempo de casa, apagar experiências do currículo não resolve a questão. Só adia a conversa para a entrevista, ou para depois da contratação.

A alternativa é tratar o tema de frente: deixar claro por que aquela vaga faz sentido naquele momento da carreira, seja uma mudança de área, a busca por mais equilíbrio ou o interesse genuíno pelo setor. No levantamento da Harris Poll com mil candidatos americanos, 65% já se candidataram a vagas para as quais eram superqualificados, e 56% deles citaram a busca por equilíbrio entre vida pessoal e trabalho como motivo.

Um currículo ajustado à vaga, que destaca o que é relevante sem apagar a trajetória, costuma dizer mais sobre o candidato do que uma versão encolhida dele.

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Saber contar a própria trajetória também se aprende

Decidir o que entra no currículo e como explicar cada escolha diante do recrutador são habilidades que podem ser treinadas.

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Em uma seleção, o que pesa contra o candidato raramente é o que ele sabe fazer. É não conseguir explicar por que quer estar ali.

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