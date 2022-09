PRIO (PRIO3) abre processo de trainee; veja como participar

A PRIO (PRIO3), antiga PetroRio, empresa brasileira de petróleo e gás, abriu neste mês de setembro as inscrições para o seu processo de trainee, o Programa PRIO de Trainees 2022.

As vagas abertas pela PRIO são voltadas para profissionais formados em Geologia, Geofísica e todas as áreas da engenharia, lembrando que os profissionais devem ter sido formados há no máximo três anos.

São ao todo 10 vagas abertas para atuar presencialmente na cidade do Rio de Janeiro a partir de 2022 e o inglês em nível fluente é necessário para participar.

Os candidatos podem se inscrever nas vagas pelo site oficial do programa até o dia 18 de outubro de 2022. O processo seletivo é dividido em seis etapas diferentes, sendo delas três on-line e outras três realizadas presencialmente.

Além disso, o processo conta com benefícios como remuneração, seguro médio e odontológico, vale alimentação, refeição e combustível, serviços de bem estar, entre outros auxílios.

Sobre o Programa PRIO de Trainees 2022

O programa será divido em duas etapas, onshore e offshore. Na etapa onshore, os trainees irão participar de projetos estratégicos da diretoria de operações da PRIO. Já a etapa offshore é um processo de rotação, em que os profissionais irão acompanhar lideranças da companhia em posições específicas das áreas de manutenção, produção e perfuração.

O programa todo tem duração de um ano e seis meses, com início entre os meses de novembro e dezembro, e tem a proposta de formar profissionais completos na área de óleo e gás pelo meio da vivência de experiências nas unidades offshore e participação em projetos chave da PRIO, que irão fortalecer o desenvolvimento dos novos talentos e ajudar a criar as futuras lideranças da companhia.

O diretor de operações da PRIO, Francilmar Fernandes, falou sobre o perfil buscado entre os profissionais que desejam participar do processo.

“Buscamos por profissionais que tenham disciplina, coragem, ambição e inconformismo para alcançar seu grande sonho. Jovens talentos interessados em atuar no setor de óleo e gás e que sejam obcecados por excelência e alta performance”, afirma Fernandes.

