ESG no RH: ABRH debate como inserir tema na agenda de gestão de pessoas

Nesta terça-feira, 27, a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) realiza o Fórum ESG para RH, das 9h00 às 18h45, no Espaço Armazém de Eventos, em São Paulo (SP).

O encontro, que acontece pela primeira vez presencialmente, tem como objetivo apresentar a importância dos profissionais de Recursos Humanos como protagonistas da pauta de ESG nas empresas.

Entre os palestrantes estarão especialistas em ESG, além de líderes de recursos humanos e de diversidade de empresas como Ambev, Via Varejo, Hering, Sulamérica, CVC, Unilever, Natura, Totvs, Renner e Porto Seguro.

As palestras permearão tópicos relacionados à cultura humanizada, novas competências em ESG, diversidade, inclusão, como o RH pode influenciar para a agenda de ESG da empresa, desafios para criar uma cultura organizacional orientada para o ESG e o peso real do ESG para o employer brand.

O Fórum também contará com cases de grandes empresas sobre o tema. “Será um encontro diferenciado e vamos mostrar que sem a participação do RH nenhuma estratégia de ESG se sustenta”, diz Ricardo Voltolini, Diretor de Sustentabilidade da ABRH, coordenador do Fórum ESG para RH e CEO da Ideia Sustentável.

Os interessados ainda poderão comprar ingressos no local, com valores entre R$ 436 e 653. A programação completa do evento pode ser conferida no site oficial do Fórum ESG para RH.

