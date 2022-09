Com salários até R$ 24 mil, estes são os cargos em tecnologia que mais crescerão em 2023

Mesmo diante de um contexto econômico e político incerto, com eleições à vista e disparada da inflação, executivos estão otimistas com o ano que vem — e desengavetando projetos que ficaram parados durante a pandemia.

Pelo menos é isso que aponta o Guia Salarial 2023 da consultoria Robert Half. Segundo o levantamento, realizado há 15 anos, 94% dos executivos estão mais confiantes em comparação aos últimos 12 meses.

VEJA TAMBÉM:

O otimismo se reflete no aumento dos times, com 47% dos líderes pretendendo abrir novas posições no próximo ano. Outros 47% planejam preencher posições que já estão abertas, mas sem aumentar o quadro de pessoas.

"Não há como negar o aquecimento do mercado. Estamos acompanhando, trimestre após trimestre, quedas nas taxas de desemprego da população, especialmente entre os profissionais qualificados. Para esse grupo, a porcentagem gira em torno de 5%, patamar muito próximo do que chamamos de pleno emprego”, diz Fernando Mantovani, diretor-geral da Robert Half para a América do Sul.

Na área de tecnologia, conhecida por ter mais vagas abertas que candidatos disponíveis, os segmentos que lideram as contratações são as próprias empresas de tech, mas também companhias do mercado financeiro, varejistas, startups, empresas de logística, infraestrutura, educação, saúde e bens de consumo.

Quais os cargos com mais vagas na área de tecnologia?

Já entre as posições mais demandadas estão: os gerentes generalistas ou heads de TI, profissional de infraestrutura (analistas seniores, coordenadores a gerentes), de segurança da informação (especialistas a gerentes), DeVops/DevSecOps, Product Owner, profissional de dados, arquiteto de soluções, Tech Lead, desenvolvedor RPA, desenvolvedor Full Stack (pleno e sênior), desenvolvedor back-end (pleno e sênior), desenvolvedor Front-End (sênior).

Quais as habilidades e linguagens mais procuradas na área de tecnologia?

Entre as habilidades técnicas, há uma variação de acordo com a área de atuação do profissional, sendo que:

Para Infraestrutura: Cloud, VMware, Active Directory, Windows Server, VPN.

Para Segurança da Informação: preventivo e gestão pós-ataque, antivírus, análise de vulnerabilidade, conhecimento e adequação à LGPD, conhecimento da ISO 27001.

Para Desenvolvedores: Java, .Net, Phyton, React, Angular, Vue.js, Javascript, HTML, Kotlin, Flutter, Swift, PHP.

Em comum a todas as áreas estão conhecimentos em metodologias ágeis e Inglês fluente.

Já entre as habilidades comportamentais estão: Comunicação, Autogerenciamento, Relacionamento interpessoal, Liderança, Flexibilidade, Hands-on/Mão na massa, Gestão sem perder a característica técnica.

Veja os cargos com maiores salários em tecnologia para 2023

Coordenador de infraestrutura: R$ 11.550 até R$ 19.350

Desenvolvedor front-end sênior: R$ 13.050 até R$ 21.900

Coordenador de segurança da informação: R$ 17.350 até R$ 23.750

Especialista/Cientista de dados: R$ 14.400 até R$ 24.100

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.