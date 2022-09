Nova carreira paga salário de 5 dígitos e pede pouca qualificação; veja se você tem os requisitos

O mercado de trabalho está em constante evolução, e assim como algumas profissões somem com o tempo, outras surgem à medida que novas tecnologias, sistemas e processos são aplicados nas instituições. É por causa desse processo evolutivo que os profissionais precisam adquirir novas habilidades e conhecimentos com o tempo para se manterem atualizados e aproveitar as oportunidades.

Atualmente, aqueles que querem se preparar para tendências do mercado de trabalho precisam estar de olho em um tema: metaverso. A tecnologia que ganhou destaque com a mudança de nome do Facebook para Meta em 2021 representa uma nova era de imersão, na qual as pessoas experimentam o mundo físico e virtual de forma integrada a partir de dispositivos como óculos de realidade aumentada.

O metaverso já recebe muitos investimentos e tem previsão de movimentar bilhões de dólares nos próximos anos. Para se ter uma ideia, em 2021 o metaverso movimentou US$ 13 bilhões; e em 2022, os investimentos já passam dos US$ 120 bilhões.

Diante da notoriedade que o termo vem ganhando e das previsões de grandes instituições financeiras, milhares de empresas já investem milhões para entrar no metaverso e usar o espaço para proporcionar uma nova experiência para o cliente.

Nova profissão: Digital Manager e Metaverso

Como a maioria das novidades atuais, o metaverso é primariamente da área de tecnologia quando pensado estruturalmente, mas para utilizar dele como uma extensão do mundo físico para o virtual, muitas outras áreas são envolvidas. E para colocá-lo em prática nos negócios, as empresas buscam profissionais qualificados que saibam criar uma estratégia para aproveitar o potencial do metaverso e inseri-las neste novo universo.

Esse profissional é chamado de Digital Manager e Metaverso, e tem como função principal implementar os projetos de Metaverso nas empresas. Ele não precisa ser da área de tecnologia. É muito mais importante saber gerir projetos e pessoas e conhecer as possibilidades do metaverso do que saber programar.

O que é preciso para se tornar um digital manager e metaverso

É por isso que para ser um Digital Manager e Metaverso não é preciso ter formação em nenhuma área específica. Geralmente, os profissionais que ocupam esse cargo precisam de uma formação em nível de pós-graduação. Nesse caso, ter ensino superior completo é o principal requisito para se tornar um Digital Manager e Metaverso, mas é basicamente isso.

Não há necessidade de ser formado em Tecnologia da Informação, nem em áreas correlatas, porque, como você pode observar, as empresas buscam profissionais de diversas áreas para implementar o metaverso, e não só programadores. Então, engenheiros, marqueteiros, profissionais da comunicação... todos podem migrar para uma carreira no metaverso.

Por ser uma tecnologia nova e com muito potencial a ser explorado ainda, poucos são os profissionais que já dominam o metaverso e conseguem incorporá-lo às instituições. Essa escassez faz com que as empresas tenham dificuldade em preencher os cargos de Digital Manager e Metaverso e, quando conseguem, pagam altos salários para reter esses profissionais. É por isso que é facilmente possível encontrar salários de 5 dígitos em plataformas como o Glassdoor.

Carreira em metaverso

A alta procura das empresas e baixa oferta de profissionais qualificados cria uma grande demanda pelo Digital Manager e abre oportunidades para quem quer construir uma Carreira no Metaverso. Pensando em ajudar esses profissionais, a EXAME decidiu se juntar ao Ibmec, uma das mais tradicionais escolas de negócios do país para formar os primeiros especialistas em metaverso do país.

O resultado da parceria é o Master em Digital Manager e Metaverso, um curso em nível de pós-graduação, o Master conta com profissionais de mercado no corpo docente e abrange temas como modelagem de produtos digitais, business inteligence, modelos econômicos aplicados à realidade virtual, LGPD, web 3.0, data mining, tecnologias disruptivas, blockchain, cripto assests, dentre outros.

Para que os interessados possam conhecer melhor o conteúdo do curso antes de decidir se desejam ou não se matricular, as quatro primeiras aulas da formação serão liberadas gratuitamente ao longo da semana que vem. Para ter acesso ao conteúdo, basta preencher o formulário disponível neste link até o dia 3 de outubro.

Vale destacar que, ao final da série introdutória e gratuita, todos os participantes receberão um certificado de participação para incluir no currículo – independentemente de decidirem (ou não) se matricular no Master.

