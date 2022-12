PRIO, Gringo, Listo e mais empresas com vagas abertas; há opções em home office

O ano já está acabando e se mudar de emprego estava entre as suas realizações ainda dá para encontrar uma oportunidade e começar 2023 de emprego novo.

Ainda que no horizonte exista uma recessão, empresas de diversos segmentos e tamanhos ainda estão contratando. Pensando nisso, EXAME selecionou algumas companhias com vagas abertas.

Há opções de estágio e para profissionais já formados, em diversas áreas, abertas por empresas que atuam no mercado financeiro, de tecnologia e startups, dentre outras. Também há vagas em modelo home office, híbrido e presencial.

Gringo App

O Gringo, Super App fundado em 2019 que tem como propósito simplificar a vida dos motoristas, busca novos talentos para fazer parte do processo de expansão da empresa.

Atualmente, são 14 vagas abertas em regime 100% remoto, disponíveis para profissionais de todo o Brasil.

As oportunidades são para profissionais nas áreas de tecnologia, expansão, produto, marketing e mais em diferentes níveis hierárquicos e competências.

Além de salário competitivo e benefícios como vale refeição e alimentação, auxílio home office, assistência médica e odontológica, seguro de vida, auxílio educação para filhos até 21 anos e licença paternidade e maternidade estendida, dentre outros, o modelo adotado pela startup não exclui aqueles que preferem ter um momento próprio no escritório.

Outro benefício é o uso de espaços reservados em coworkings de todo o Brasil para quem optar por trabalhar presencialmente algumas vezes no mês.

Para se candidatar a uma oportunidade, basta entrar na página do Gringo na plataforma Gupy, clicar nas vagas em aberto e seguir os passos para concluir o cadastro.

Listo

A Listo, empresa brasileira que promove tecnologia para descomplicar a vida financeira de PME’s, abriu novas vagas em seu time de tecnologia e busca: Desenvolvedor Back-End em níveis pleno e sênior, Desenvolvedor Java Júnior, Pleno e Sênior.

Há vagas ainda para Analista de Segurança da Informação Júnior e Analista de Infraestrutura Cloud Pleno. Para se candidatar, os profissionais interessados devem encaminhar seu currículo para talentos@soulisto.com.br.

Prio (ex-PetroRio)

A PRIO, empresa independente de óleo e gás, está com vagasa abertas em diversas posições. Entre as especialidades desejadas estão: Engenheiro(a) de Parada de Manutenção (turnaround), Engenheiro(a) de Processos, Engenheiro(a) de Produção, Engenheiro(a) de Produção Offshore, Engenheiro(a) SPS (equipamentos), Engenheiro(a) Subsea – SURF e Gerente de Comunicação e Mídias Digitais.

Algumas das oportunidades são para início imediato na sede da empresa, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, e outras para atuação offshore para atuar nos ativos da companhia na Bacia de Campos. Independentemente da área, a PRIO busca por profissionais criativos, ambiciosos e que desafiem o convencional, que sejam proativos, tenham autonomia e Interesse em participar de projetos, buscando por desenvolvimento em ambiente de alta performance, e dedicação à entrega de resultados.

Para as oportunidades CLT, há benefícios como: vale-alimentação, vale-refeição, vale-combustível, auxílio creche, auxílio inglês, plano odontológico e de saúde, academia, programa de saúde e bem-estar, seguro de vida, bônus, adesão ao plano de stock options etc.

As responsabilidades e atribuições de cada cargo, assim como os requisitos e qualificações exigidos, além de mais informações sobre o processo seletivo da PRIO podem ser consultados na página da empresa do site Gupy.

051 Capital

A 051 Capital, que atua nas áreas de Gestão de Patrimônio e Fundos de Alocação, está com oportunidades de emprego abertas na cidade do Rio de Janeiro para estagiário e profissional da área de Backoffice/Middle Office. Para concorrer ao estágio, os candidatos devem estar cursando a partir do 6º semestre de Economia, Administração, Engenharias, Ciências de Dados ou Matemática.

Já para concorrer a profissional de Backoffice/MiddleOffice, os candidatos precisam ter formação superior em Economia, Administração, Engenharias ou Matemática.

Para ambas as seleções, conhecimento em Programação em VBA e SQL é um diferencial. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail rh@051capital.com, indicando “Vaga Estágio” ou “Vaga Analista” no título da mensagem.

AF Invest

A AF Invest, gestora mineira pertencente ao grupo Araújo Fontes, está com vaga aberta para analista júnior de Crédito Privado/Renda Fixa. O posto é para trabalho presencial em Belo Horizonte (MG). Os interessados devem ter conhecimento em matemática financeira e contábil, entendimento sobre ativos do mercado financeiro, inglês avançado e domínio do pacote Office.

A empresa oferece salário compatível com o mercado e benefícios como plano de saúde, vale refeição e PLR. Os interessados devem acessar a página da empresa no Linkedin.

Axenya

A Axenya, healthtech líder em cuidado terapêutico digital (DTx) na América Latina, tem vagas abertas para backend engineer (júnior e sênior); data engineer; account manager; head de marketing; product marketing manager; gerente comercial de novos negócios corporativos; gerente comercial de novos negócios middle; sales development representative (SDR); e estagiário de atendimento ao cliente. Interessados podem enviar currículo para: recrutamento@axenya.com.

Azos

A Azos Seguros, empresa que comercializa produtos do segmento de forma digital, está contratando engenheiro de software (backend pleno), analista de atendimento (júnior), gerente financeiro e diretor de arte (sênior). Mais informações sobre a seleção podem ser obtidas no site da Gupy.

Cy.capital

A Cy.capital, gestora de recursos independente do Grupo Cyrela, está com vaga aberta para estagiário de Investimentos Imobiliários, voltada a estudantes dos cursos de Administração, Economia e Engenharia, com conclusão prevista a partir de julho de 2024. Interessados podem acessar o link da Gupy.

Lev

A Lev DTVM, distribuidora de títulos e valores mobiliários está com vaga aberta para desenvolvedor Full Stack. Os Interessados devem enviar o currículo para: dl-rh@lev.com.vc.2

Principal Claritas

A Principal Claritas, gestora de fundos de investimentos locais e internacionais com mais de R$ 7,5 bilhões sob gestão, tem 3 vagas para seu programa de estágio.

As oportunidades são para estudantes de Engenharia, Administração ou Economia. Os selecionados passam por todas as áreas da empresa. Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail beatriz.franco@claritas.com.br, com o título “Programa de estágio Claritas Investimentos”.

Juntos Somos Mais

A Juntos Somos Mais, joint venture da Tigre, Gerdau e Votorantim Cimentos, criadora do maior ecossistema do varejo de construção civil, está com 5 vagas abertas na área da tecnologia.

As posições são no formato remoto com cargos para profissionais pleno e sênior. As principais oportunidades são:

- Arquiteto de dados

- Ux Researcher

- Coordenador(a) Engenharia de Software

- Product Owner Analyst

- Desenvolvedor (a) .Net Pleno

A Juntos Somos Mais oferece benefícios como seguro de vida, seguro odontológico, seguro saúde, vale-refeição ou alimentação, Gympass, Zenklub, auxílio creche, auxílio home office, auxílio kit ergonomia, sessões de mindfulness semanais, acesso ao Acelera Plus (Programa de Reconhecimento que proporciona a capacitação e desenvolvimentos dos profissionais) e acesso ao SESC.

Recentemente, a startup inaugurou um hub tecnológico em Portugal. O objetivo deste projeto é a atração e retenção de talentos na área da tecnologia. Com um investimento inicial de R$5 milhões, a Juntos Somos Mais espera contratar 20 profissionais até o final de 2023.

