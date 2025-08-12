As ferramentas gratuitas que revelam seu engajamento no Instagram e TikTok

(Luana Araujo)
Redatora
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 15h41.
De métricas básicas a relatórios completos, essas plataformas ajudam criadores e marcas a entender quais conteúdos performam melhor e como otimizar as estratégias.
Com gráficos claros, filtros personalizáveis e dados atualizados em tempo real, é possível medir alcance, interações e evolução de seguidores sem gastar nada.
Essa é a proposta de ferramentas como Metricool, Exolyt e Not Just Analytics, que oferecem análises visuais e acessíveis para quem quer transformar números em decisões estratégicas.
Se você quer dominar o marketing digital, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária.
As plataformas de análise de engajamento funcionam como “centros de inteligência” para redes sociais, reunindo dados de forma simples e visual. A seguir, veja um passo a passo de como aproveitá-las ao máximo, extraindo todo o seu potencial.
Todas oferecem planos gratuitos com funções essenciais para análise inicial.
Ao criar um perfil, basta autorizar o acesso às suas contas de Instagram ou TikTok. As plataformas puxam dados automaticamente, como:
Com painéis visuais, você consegue:
Essas ferramentas permitem exportar relatórios em PDF ou Excel para apresentar resultados a clientes ou equipes. No plano gratuito, já é possível programar envios automáticos semanais ou mensais.
Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.
