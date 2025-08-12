Carreira

As ferramentas gratuitas que revelam seu engajamento no Instagram e TikTok

Use dados gratuitos para entender o que funciona no seu conteúdo e melhore sua performance online

(Luana Araujo)

Luana Araujo
Redatora

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 15h41.

De métricas básicas a relatórios completos, essas plataformas ajudam criadores e marcas a entender quais conteúdos performam melhor e como otimizar as estratégias.

Com gráficos claros, filtros personalizáveis e dados atualizados em tempo real, é possível medir alcance, interações e evolução de seguidores sem gastar nada.

Essa é a proposta de ferramentas como Metricool, Exolyt e Not Just Analytics, que oferecem análises visuais e acessíveis para quem quer transformar números em decisões estratégicas.

Como usar essas ferramentas na prática

As plataformas de análise de engajamento funcionam como “centros de inteligência” para redes sociais, reunindo dados de forma simples e visual. A seguir, veja um passo a passo de como aproveitá-las ao máximo, extraindo todo o seu potencial.

1. Escolha a ferramenta

  • Metricool: ideal para acompanhar várias redes em um só painel e gerar relatórios automáticos.
  • Exolyt: foca em TikTok, oferecendo métricas avançadas e análise de tendências.
  • Not Just Analytics: popular no Instagram, mostra crescimento diário, engajamento e histórico detalhado.

Todas oferecem planos gratuitos com funções essenciais para análise inicial.

2. Conecte suas contas

Ao criar um perfil, basta autorizar o acesso às suas contas de Instagram ou TikTok. As plataformas puxam dados automaticamente, como:

  • Alcance e impressões;
  • Curtidas, comentários e compartilhamentos;
  • Crescimento de seguidores;
  • Taxa de engajamento por post.

3. Analise seu desempenho

Com painéis visuais, você consegue: 

  • Identificar horários com maior engajamento;
  • Descobrir formatos e temas que mais funcionam;
  • Comparar desempenho de campanhas;
  • Acompanhar tendências e hashtags mais fortes.

4. Gere e compartilhe relatórios

Essas ferramentas permitem exportar relatórios em PDF ou Excel para apresentar resultados a clientes ou equipes. No plano gratuito, já é possível programar envios automáticos semanais ou mensais.

Exemplos de uso no marketing digital

  • Planejamento de conteúdo: identificar o que traz mais interação e replicar padrões;
  • Gestão de influenciadores: medir resultados de parcerias em tempo real;
  • Ponto de referência: comparar seu desempenho com o de concorrentes;
  • Otimização de anúncios: cruzar dados orgânicos com resultados de mídia paga.

Destaque-se no mercado com estratégia e performance

Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

