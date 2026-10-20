Gabaritou Matemática e Física no ITA. O que o 1º colocado do país fez além das listas de exercícios

O estudante Juan Vivas, do PB Colégio e Curso, unidade Tijuca, no Rio de Janeiro, tirou nota máxima em Matemática e Física na primeira fase do vestibular 2027 do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). O desempenho colocou o carioca em 1º lugar no país nessa etapa de um dos processos seletivos mais concorridos do Brasil.

A prova foi aplicada em 27 de setembro, com 48 questões objetivas de Matemática, Física, Química e Inglês. O ITA, em São José dos Campos (SP), oferece 200 vagas nesta edição. Juan segue agora para a segunda fase, marcada para os dias 20 a 23 de outubro.

Como funciona a primeira fase do ITA

A primeira etapa funciona como filtro. Para avançar, o candidato precisa acertar ao menos cinco questões de cada disciplina e ter média igual ou superior a 5. Dos inscritos, 700 seguem para a segunda fase.

As 200 vagas se dividem entre ampla concorrência (140) e cotas para pretos e pardos (50), indígenas (6) e quilombolas (4). Depois da segunda fase, os aprovados ainda passam por uma terceira etapa, com resultado previsto para dezembro.

Entender o conteúdo, não só resolver a lista

Juan atribui o resultado à disciplina e à dedicação ao longo da preparação. Para ele, fazer exercícios não bastava: era preciso entender o que estava por trás deles.

“Foi preciso manter a disciplina, estudar bastante e buscar compreender os conteúdos para além dos exercícios”, diz o estudante.

O foco, agora, está na próxima etapa. Juan diz esperar continuar avançando no processo seletivo.

Juan Vivas, estudante do PB Colégio e Curso

Professores que já passaram pela mesma prova

O PB integra a Inspira Rede de Educadores e faz parte do Inspira Militar, projeto da rede voltado ao ingresso nas principais escolas militares do país. A preparação combina listas de exercícios direcionadas, simulados específicos e acompanhamento pedagógico. Parte dos professores se formou no próprio ITA e no Instituto Militar de Engenharia (IME).

Na primeira fase do ITA 2027, o Inspira Militar somou 19 aprovações.

Para Jonas Stanley, diretor do PB Tijuca, o resultado de Juan mostra o peso do acompanhamento ao longo da trajetória. “Conquistas como essa refletem o empenho do estudante e reforçam a importância de um trabalho pedagógico consistente”, diz.

Disciplina que serve a qualquer seleção

Organização, constância nos estudos e capacidade de resolver problemas complexos pesam em qualquer seleção exigente, seja de engenharia, seja de outras áreas.

Na graduação em Administração da Saint Paul Escola de Negócios, na Consolação, em São Paulo, o candidato pode apresentar a nota do Enem, de exames internacionais ou do vestibular próprio da escola, feito online, com 20 questões de raciocínio lógico, quantitativo e analítico. A seleção inclui ainda histórico escolar, portfólio, vídeo de apresentação, um dia de imersão no campus e entrevista individual.

Para Juan, a prova de setembro foi só o começo. O primeiro lugar abre a porta da próxima fase, mas não garante a vaga.

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