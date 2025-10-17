Quando o ‘plano A’ dá errado: saiba os cinco segredos dos líderes que prosperam em meio ao caos

Em tempos de incerteza, as condições que sustentam o sucesso raramente permanecem estáveis. Patrocinadores deixam o cargo, recursos diminuem e novas regras surgem do dia para a noite.

O segredo está em abandonar o plano original quando ele deixa de refletir a realidade, e reconstruir um caminho possível dentro das novas limitações. As informações foram retiradas da Harvard Business Review.

1. Reconstruir o capital político

Quando o apoio interno enfraquece, o primeiro passo é ampliar a rede de aliados. Segundo uma pesquisa da consultoria McKinsey, líderes que diversificam seus patrocinadores e constroem múltiplas relações de apoio desenvolvem mais resiliência e capital de longo prazo.

Diversificar apoios transforma o projeto em um esforço coletivo, mais difícil de ser interrompido diante de mudanças.

Outro passo essencial é antecipar obstáculos organizacionais. Imaginar por que um projeto falharia no futuro, ajuda a identificar gargalos e responsabilidades pouco claras.

2. Aumentar a resiliência

Líderes resilientes não contam com estabilidade, eles criam sistemas que absorvem choques e se adaptam rapidamente. Existem três ferramentas decisivas para fazr isso acontecer: o Conditions Ledger, o Stop–Start–Scale e o framework de resiliência do Fórum Econômico Mundial.

O Conditions Ledger consiste em uma folha que compara o que era verdadeiro, o que mudou, o impacto e a decisão necessária. Já o Stop–Start–Scale ajuda a reorganizar prioridades: parar o que não gera valor, começar o que traz resultados e escalar o que já funciona.

Por fim, o framework de resiliência propõe quatro perguntas essenciais:

Propósito: sei claramente o que deve ser protegido mesmo quando o cenário muda?

Comunicação: as prioridades e os trade-offs estão visíveis para o time?

Agilidade: estamos prontos para agir rápido se as premissas mudarem?

Autonomia: a equipe tem liberdade para decidir sem depender de aprovações constantes?

3. Redefinir expectativas

Quando tudo muda, continuar cobrando metas antigas é receita para frustração e desgaste. Reajustar expectativas não é reduzir ambição, e sim criar clareza e credibilidade.

Segundo uma pesquisa da Gallup, apenas 47% dos funcionários afirmam saber exatamente o que se espera deles, e essa falta de alinhamento é uma das maiores causas de desengajamento.

Recontratar com a equipe, redefinindo papéis, prioridades e critérios de sucesso, devolve confiança e clareza de direção. Um checklist simples de decisão pode ajudar nesse processo ao estruturar a conversa e estimular a reflexão coletiva.

