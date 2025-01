"O segredo para ter sucesso é ver a profissão como uma missão", afirma Celso Kamura

No Brasil, o dia 19 de janeiro é dedicado para celebrar o trabalho dos cabeleireiros, profissionais que transformam a autoestima e a imagem das pessoas. A data também reforça a importância da formação para a área, essencial para quem deseja crescer no mercado e acompanhar as exigências atuais.

Celso Kamura, cabeleireiro e empresário, é um exemplo dessa valorização pela educação. Após anos de experiência no setor, ele criou uma escola de beleza para capacitar novos talentos e acredita que a formação é o pilar do sucesso na profissão. "Hoje, para ser um bom profissional da beleza, você precisa de educação. Não é como antigamente, quando pessoas eram autodidatas. A profissão exige muito mais hoje", afirma.

A trajetória profissional de Kamura reflete a realidade de muitos cabeleireiros brasileiros. Nascido em uma família humilde, ele encontrou nos salões de beleza não apenas um meio de sobrevivência com o primeiro emprego, mas também uma forma de realização profissional.

O abandono do emprego fixo

Nascido em Bela Vista do Paraíso, no Paraná, Celso enfrentou desafios desde cedo. “Meu pai morreu quando eu tinha um ano, e minha mãe veio para o interior de São Paulo trabalhar, deixando os filhos com a avó. Aos 10 anos, vim morar com ela na cidade grande”, conta.

A carreira de Kamura começou por acaso, mas rapidamente se tornou sua paixão. “Eu trabalhava em um escritório de contabilidade, e um amigo cabeleireiro me convidou para fazer um teste de maquiador em um salão. Desde a hora que entrei naquele ambiente, senti que era o meu lugar”, conta. Aos 17 anos, decidiu abandonar o emprego fixo e se arriscar no mundo da beleza. Um ano depois de trabalhar como maquiador, ele se tornou cabeleireiro. “Os cortes naquela época eram mais padrões, então, era mais fácil se tornar cabelereiro. Hoje, é preciso ser muito criativo”.

Uma virada em Paris

Nos anos 80, a vida de Kamura deu uma grande guinada. Ele teve a oportunidade de estudar com grandes nomes da beleza em Paris, após ganhar um curso do seu empregador. “Foi nesse momento que minha percepção sobre a profissão mudou. Passei a valorizá-la como algo essencial na sociedade, enquanto muitos ainda tinham vergonha de assumir a profissão. Não era apenas estética; era arte, expressão e autoestima.”

Kamura voltou ao Brasil trazendo mais do que técnicas inovadoras — trouxe uma nova visão. Com isso, começou a se destacar, fazendo capas de revista e colaborando com estilistas que iniciavam no mercado de moda, como Alexandre Herchcovitch. Essa parceria o levou a trabalhar nos maiores eventos de moda do país, como o São Paulo Fashion Week, consolidando sua presença no universo fashion.

Desafios: entre o bolso e o cabelo da presidente Dilma

A lista de clientes de Kamura é estrelada. Ele já cuidou do visual de personalidades como Angélica, Marta Suplicy e, em 2008, recebeu um convite inesperado: ser o responsável pela imagem da então candidata à presidência Dilma Rousseff. “Foi um desafio incrível. Nunca tinha atendido uma chefe de Estado. Tive que criar um look que fosse prático e reforçasse a mensagem que ela queria transmitir”, afirma o cabelereiro que lembra que o visual da então presidente chegou a ser comentado em matérias internacionais.

Apesar de tantos reconhecimentos, Kamura não esconde que os desafios financeiros marcaram sua trajetória. Quando abriu seu salão nos Jardins, em 2003, enfrentou dificuldades para finalizar a obra. “Faltava um mês para a inauguração e eu não tinha mais dinheiro. Pedi ajuda para uma empresa, mas negaram. Foi aí que procurei a Wella, sem conhecer ninguém lá, e eles acreditaram em mim. Essa parceria dura até hoje.”

Promovendo a educação

Atualmente, Kamura comanda dois salões próprios e vários licenciados pelo Brasil, além de uma linha de produtos de beleza que alcançou sucesso nacional. Em 2023, deu mais um passo importante ao lançar a EPN - Escola de Beleza e Negócios, com cursos gratuitos para assistentes e formação completa para cabeleireiros. “Sempre quis devolver ao mercado o que ele me deu. Educação é a chave para um futuro melhor na profissão”, afirma.

Já no segundo ano de operação, a escola formou 14 cabeleireiros e três assistentes, todos empregados. “Investi cerca de R$ 500 mil no projeto, e valeu cada centavo. Nosso objetivo é formar profissionais qualificados e comprometidos com o mercado.”

Missão: a palavra que define o sucesso

Kamura atribui seu sucesso a um misto de dedicação e propósito. “Sempre acreditei que cada cabeleireiro tem uma missão na sociedade. Mexemos com autoestima, com sonhos. É mais do que cortar ou pentear, é sobre transformar vidas.”

Para quem deseja seguir na profissão, ele deixa um conselho: “É preciso paciência, disponibilidade e energia positiva. Nada acontece do dia para a noite, mas se você tiver paixão pelo que faz, o sucesso será uma consequência.”

Kamura, que hoje vive sozinho em São Paulo com seu cachorro, tem como hobby e inspiração atividades que mostre a beleza das imagens, como filmes e viagens. “A palavra que define meu sucesso é missão. Sempre soube qual era a minha e estou dando o meu melhor para cumpri-la.”

Os planos para 2025 são de mais pé no chão. Kamura possui dois salões próprios de alta categoria, o Celso Kamura São Paulo, localizado nos Jardins, e um licenciado no Rio de Janeiro. Além disso, ele conta com salões licenciados em cidades paulista como Campinas, Indaiatuba e duas na capital, além de São Luís (Maranhão). Esses licenciamentos fazem parte de sua estratégia de expansão e fortalecimento da marca no mercado brasileiro, alcançando um faturamento de R$ 5 milhões, além dos salões e das linhas de produtos licenciados, como cosméticos, secadores e acessórios.

Curso gratuito para cabelereiros

Para estimular a formação técnica, empresas do setor têm investido em iniciativas educacionais. Neste mês, a Wella Company, onde Kamura trabalha como diretor criativo, oferecerá três cursos online gratuitos, com um total de 64 aulas, abrangendo desde o básico até o avançado, em temas como colorimetria, correção de cor e a jornada do loiro perfeito. As inscrições estarão abertas gratuitamente nos dias 19 e 20 de janeiro no site da Wella Edu, com descontos especiais entre os dias 21 e 24.

O mercado de salões de beleza no Brasil apresenta números expressivos que refletem sua relevância econômica e social. De acordo com dados do Sebrae, o país registrou a abertura de mais de 170 mil pequenos negócios no setor de beleza entre janeiro e setembro de 2024, incluindo cabeleireiros, manicures, pedicures e lojas especializadas em cosméticos. Isso representa uma média de aproximadamente 700 novos estabelecimentos por dia, evidenciando a vitalidade e o dinamismo do setor.

Além disso, o Brasil se destaca no cenário global, ocupando a quarta posição entre os maiores mercados consumidores de beleza, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão.