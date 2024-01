O que você precisa saber para ser um assessor de investimentos? Respondemos 6 dúvidas frequentes

O mercado de trabalho para assessores de investimentos pode ser considerado promissor. Com o aumento da conscientização sobre a importância do planejamento financeiro, mais indivíduos estão buscando orientação profissional para gerenciar suas aplicações.

Esse movimento também ocorre nas empresas. A complexidade crescente dos mercados financeiros e a variedade de produtos disponíveis mostram para as campainhas a importância de um assessor qualificado para apoiar a tomada de decisões dos clientes.

Por isso, é inegável que esse ramo profissional tem um futuro bastante animador, mas que pode gerar dúvidas em quem está começando: o que faz um assessor de investimentos? Precisa ter formação para ingressar na área? Qual o salário? Como se manter atualizado sobre o mercado financeiro?

De olho nisso, elencamos as seis dúvidas mais frequentes daqueles que desejam ingressar na carreira de assessor de investimentos. Confira a seguir.

O que você precisa saber para ser um assessor de investimentos?

1. Qual é o papel de um assessor de investimentos?

Um assessor de investimentos tem a função de apoiar clientes – sejam eles pessoas físicas ou empresas – a tomar decisões financeiras mais assertivas. Para isso, esse profissional considera o perfil de investimento dos clientes (conservador, moderado ou arrojado), o tipo de investimento e o nível de diversificação da carteira. Ele também monitora o desempenho das aplicações realizadas e gerencia possíveis cenários de riscos.

2. Dá para ser um profissional autônomo?

Ser um assessor de investimento autônomo é uma possibilidade para muitos profissionais, em especial para os que desejam desenvolver suas carreiras à sua própria maneira. No entanto, trabalhar sem estar vinculado a uma instituição financeira específica, exige uma rede sólida de contatos e fortes habilidades de vendas e marketing.

3. Quanto ganha um assessor de investimentos?

O salário de um assessor de investimentos pode variar bastante de acordo com a localização geográfica, a experiência do profissional, o setor de atuação e a instituição empregadora.

Para profissionais em início de carreira, os salários podem variar entre R$ 4 mil a R$ 8 mil. Profissionais mais experientes podem ganhar salários entre R$ 15 mil a R$ 20 mil. Aqueles que atuam em cargos mais sêniores, podem ter remunerações que ultrapassam R$ 20 mil. Os valores foram estipulados com base em vagas divulgadas em sites de emprego.

Mas é possível faturar muito mais que esses valores mensalmente. Isso porque bônus e comissões são práticas bastante comuns do mercado financeiro. A quantia exata vai depender do porte da empresa e do atingimento de metas, mas é comum que o valor recebido no final do mês seja, pelo menos, o dobro do salário base dos profissionais.

4. Quais habilidades um assessor de investimentos precisa ter?

Um assessor de investimentos deve possuir algumas habilidades para orientar os clientes sobre decisões financeiras de forma mais assertiva. Confira as principais.

Possuir conhecimentos sobre mercados financeiros e estratégias de investimento;

Saber realizar análises para avaliar ativos financeiros e tomar decisões informadas;

Ter habilidade para comunicar informações complexas de maneira clara;

Saber se adaptar às mudanças do mercado e ajustar estratégias quando necessário;

Ter aptidão para construir e manter relacionamentos sólidos com os clientes;

Possuir disposição para manter-se atualizado sobre as tendências do mercado;

Conseguir fazer uma boa gestão do tempo para lidar com múltiplos clientes.

5. Precisa ter formação para ser um assessor de investimentos?

Para se tornar um assessor de investimentos, é necessário cumprir alguns requisitos e possuir algumas certificações. O CFP (Certified Financial Planner) ou a CFA (Chartered Financial Analyst) são exemplos de certificações vistas com bons olhos pelo mercado. Possuir esses reconhecimentos é uma forma de atestar para empregadores o nível de conhecimento sobre os setor e suas competências no campo financeiro.

6. Como conquistar uma vaga como assessor de investimentos?

Para estar mais preparado para ocupar posições como assessor de investimentos e se destacar da concorrência, além das certificações obrigatórias, a série Carreira em Assessor de Investimentos, apresentada pela EXAME, também pode ajudar. O treinamento promete mostrar como mergulhar em um dos mercados mais aquecidos da atualidade, quais as possibilidades de atuação, os principais cargos e requisitos e como construir um currículo vencedor.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME