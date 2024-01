Tributação de dividendos pode sair do papel em 2024; saiba o que esperar

Em discussão desde o ano passado, a tributação de dividendos pode sair do papel em 2024.

Isso porque o Congresso Nacional deve se debruçar, neste ano, na segunda fase da reforma tributária, que envolve, entre outras coisas, os dividendos pagos pelas empresas aos seus acionistas.

Atualmente, os dividendos não pagam Imposto de Renda e são declarados como “rendimentos isentos e não tributáveis” no programa da Receita. No entanto, a proposta é que eles passem a ser tributados em 15%, de acordo com especialistas do mercado.

Uma das justificativas para essa tributação é a de que o Brasil é um dos poucos países em que esse tipo de tributo não é aplicado e que isso seria benéfico para os mais ricos, que geralmente possuem participação em empresas.

Diante da possibilidade de aprovação, é natural que o investidor se preocupe e, mais do que isso, se questione se o pagamento de dividendos das empresas em que investe hoje estão ameaçados.

A seguir, te explico o que está em jogo para os dividendos e, além disso, mostro como ainda é possível buscar bons lucros com essa estratégia neste ano.

Dividendos ameaçados? Analista acredita que não

Já te adianto que, embora esse seja um tema importante para acompanharmos em 2024, pelo menos por enquanto ele não deve afetar a sua estratégia de investimentos com foco em dividendos.

Quem acredita nisso é Ruy Hungria, analista da Empiricus Research. Ele é um dos responsáveis pela carteira com foco em dividendos da casa, chamada “Vacas Leiteiras”, que desde a sua criação, em agosto de 2014, até 1º de janeiro deste ano, teve mais de 280% de valorização.

Na visão do analista, é necessário entendermos dois pontos em relação à tributação de dividendos:

O primeiro é que parte da insegurança já está implícita no preço das ações. “Nós vimos isso quando esse tema passou a ser mais discutido e algumas empresas tiveram dias de pregões ruins. Então, o mercado já está preparado”, explica.

Já o segundo ponto é que, apesar de a tributação ter chance de ser colocada em prática neste ano, pode ser que isso seja, de certa forma, ou em partes, compensado pela redução do imposto para empresas, segundo Ruy, “de forma que, no final, a gente não tenha um impacto tão relevante para o investidor”, afirma.

A expectativa do mercado é que a tributação de dividendos em 15% seja acompanhada de uma redução nos impostos para pessoas jurídicas, de 15% para 8%, considerando ainda o adicional de 10% para renda superior a R$ 20 mil.

Na prática, isso poderia fazer o lucro líquido, referência para a distribuição de dividendos, aumentar, turbinando também os proventos antes da cobrança do imposto.

E um terceiro ponto, que não foi citado pelo analista, é que a tributação de dividendos pode incentivar outras formas de remuneração ao acionista. Um exemplo seria a recompra de ações, muito popular entre as empresas nos Estados Unidos, por exemplo, onde a tributação de dividendos chega a 30%.

Dito tudo isso, Ruy explica que, pelo menos por enquanto, a possibilidade da aprovação da tributação de dividendos não muda em nada a sua estratégia para 2024:

“É claro que esse é um tema importante a ser discutido, mas por enquanto não muda nada na nossa estratégia. Se tiver alguma mudança mais impactante, vamos fazer os ajustes necessários na nossa carteira”, diz.

Por enquanto, o analista continua acreditando que há boas oportunidades para buscar lucros com dividendos este ano. É por isso que, inclusive, ele já disponibilizou uma lista com as suas principais apostas para 2024.

São 5 ações que, na opinião dele, podem pagar dividendos gordos neste ano e, além disso, possuem algum gatilho de valorização no médio a longo prazo.

Veja 5 ações para buscar dividendos 'gordos' este ano em um relatório gratuito

Todos os meses, Ruy Hungria e sua equipe “garimpam” a bolsa em busca de ações que combinem bons fundamentos a um bom potencial de pagamento de dividendos e, além disso, algum potencial de valorização na bolsa, no médio a longo prazo.

Para janeiro, o analista já separou as suas principais apostas. A principal, segundo ele, é a inclusão de Caixa Seguridade (CXSE3). “Seguradoras têm um ótimo perfil de pagadoras de dividendos”, explica.

Para Ruy, a Caixa Seguridade tem potencial de pagar bons dividendos este ano. Isso porque, com o cenário macroeconômico melhorando e os juros baixando, ela pode emitir mais prêmios no setor de financiamento imobiliário por meio da Caixa Econômica Federal, onde tem um contrato de exclusividade na emissão de seguros.

Mas essa é apenas uma das recomendações do analista. Além dela, você pode acessar outras 4 indicações para buscar dividendos em um relatório gratuito.

Esse relatório foi disponibilizado pela Empiricus Research como cortesia para qualquer pessoa interessada. Ou seja, você não precisa pagar nada e nem se comprometer de nenhuma forma com a casa de análise para consultar as recomendações.

Portanto, para liberar o seu acesso, basta clicar no link abaixo e seguir as instruções.

