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'É só uma equipe muito forte': o CEO da Nestlé explica por que alguns times não quebram na crise

Philipp Navratil, que lidera 270 mil funcionários, aponta confiança e propósito como base, construída no dia a dia

(LinkedIn/Divulgação)

(LinkedIn/Divulgação)

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Redatora

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 17h32.

Última atualização em 15 de outubro de 2026 às 17h39.

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Times que atravessam crises sem se desmanchar não nascem na emergência. Para Philipp Navratil, CEO da Nestlé, eles se formam no dia a dia e compartilham duas características: trabalham bem juntos e perseguem um único propósito. A avaliação foi feita em entrevista ao Business Insider publicada nesta quarta-feira, 14.

O executivo comanda uma companhia com mais de 270 mil funcionários em 185 países. Na leitura dele, o que sustenta esse tipo de equipe é a confiança, e ela precisa correr nos dois sentidos: da liderança para os times e dos times para a liderança.

Uma liderança que começou em plena turbulência

Navratil fala de crise com conhecimento de causa. Ele assumiu o comando da Nestlé em setembro de 2025, depois que o antecessor, Laurent Freixe, foi demitido por não informar um relacionamento com uma subordinada direta. Freixe tinha ficado cerca de um ano no cargo.

Em fevereiro de 2026, a empresa enfrentou o maior recall de sua história, envolvendo fórmulas infantis contaminadas, num momento em que já tentava recuperar o valor de suas ações.

Navratil entrou na Nestlé em 2001, como auditor interno, e fez carreira dentro da companhia. Antes de chegar ao topo, comandava a Nespresso.

Ninguém planeja todas as crises, mas dá para preparar quem vai enfrentá-las

O CEO reconhece que nenhum líder consegue antecipar todos os desafios. O que está ao alcance, segundo ele, é montar estruturas que façam as pessoas puxarem para o mesmo lado quando o problema aparece.

Como exemplo, Navratil cita os funcionários da Nestlé no Oriente Médio e na Ucrânia, que se uniram em torno de um objetivo comum em momentos difíceis. No início da guerra, em 2022, a empresa tinha cerca de 5,8 mil funcionários em território ucraniano.

Do lado da liderança, a exigência é simétrica. O executivo diz precisar de pessoas com quem possa contar, capazes de tomar boas decisões no melhor interesse da empresa sem depender de aprovação a cada passo.

O que parece time de crise é rotina bem feita

Para Navratil, equipes que trabalham assim podem ser incrivelmente poderosas, e não precisam de uma emergência para mostrar do que são capazes. Quando confiança, propósito e bom julgamento viram hábito, o time segue em frente, independentemente do que aconteça.

Por isso ele rejeita a ideia de que esses grupos tenham sido desenhados para responder a crises. “Não, é só uma equipe muito forte, com o propósito certo, a responsabilização certa e o nível de confiança certo”, diz.

A conversa difícil que o CEO demorou a aprender

Confiança, no modelo de Navratil, inclui dizer o que incomoda. Em outra entrevista ao Business Insider, ele contou que, no início da vida como gestor, tinha dificuldade em avisar funcionários quando o desempenho ficava abaixo do esperado. Mudou depois de ouvir que precisava dar feedbacks honestos.

Hoje, tenta ser o mais direto possível, porque rodeios fazem a mensagem se perder, e dedica a maior parte da conversa a buscar soluções. “É muito mais valioso para eles receber dessa forma, porque fica claro”, diz.

Na visão do CEO da Nestlé, a crise não forma o time. Ela só revela o que já estava lá.

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