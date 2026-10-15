'É só uma equipe muito forte': o CEO da Nestlé explica por que alguns times não quebram na crise

Times que atravessam crises sem se desmanchar não nascem na emergência. Para Philipp Navratil, CEO da Nestlé, eles se formam no dia a dia e compartilham duas características: trabalham bem juntos e perseguem um único propósito. A avaliação foi feita em entrevista ao Business Insider publicada nesta quarta-feira, 14.

O executivo comanda uma companhia com mais de 270 mil funcionários em 185 países. Na leitura dele, o que sustenta esse tipo de equipe é a confiança, e ela precisa correr nos dois sentidos: da liderança para os times e dos times para a liderança.

Uma liderança que começou em plena turbulência

Navratil fala de crise com conhecimento de causa. Ele assumiu o comando da Nestlé em setembro de 2025, depois que o antecessor, Laurent Freixe, foi demitido por não informar um relacionamento com uma subordinada direta. Freixe tinha ficado cerca de um ano no cargo.

Em fevereiro de 2026, a empresa enfrentou o maior recall de sua história, envolvendo fórmulas infantis contaminadas, num momento em que já tentava recuperar o valor de suas ações.

Navratil entrou na Nestlé em 2001, como auditor interno, e fez carreira dentro da companhia. Antes de chegar ao topo, comandava a Nespresso.

Ninguém planeja todas as crises, mas dá para preparar quem vai enfrentá-las

O CEO reconhece que nenhum líder consegue antecipar todos os desafios. O que está ao alcance, segundo ele, é montar estruturas que façam as pessoas puxarem para o mesmo lado quando o problema aparece.

Como exemplo, Navratil cita os funcionários da Nestlé no Oriente Médio e na Ucrânia, que se uniram em torno de um objetivo comum em momentos difíceis. No início da guerra, em 2022, a empresa tinha cerca de 5,8 mil funcionários em território ucraniano.

Do lado da liderança, a exigência é simétrica. O executivo diz precisar de pessoas com quem possa contar, capazes de tomar boas decisões no melhor interesse da empresa sem depender de aprovação a cada passo.

O que parece time de crise é rotina bem feita

Para Navratil, equipes que trabalham assim podem ser incrivelmente poderosas, e não precisam de uma emergência para mostrar do que são capazes. Quando confiança, propósito e bom julgamento viram hábito, o time segue em frente, independentemente do que aconteça.

Por isso ele rejeita a ideia de que esses grupos tenham sido desenhados para responder a crises. “Não, é só uma equipe muito forte, com o propósito certo, a responsabilização certa e o nível de confiança certo”, diz.

A conversa difícil que o CEO demorou a aprender

Confiança, no modelo de Navratil, inclui dizer o que incomoda. Em outra entrevista ao Business Insider, ele contou que, no início da vida como gestor, tinha dificuldade em avisar funcionários quando o desempenho ficava abaixo do esperado. Mudou depois de ouvir que precisava dar feedbacks honestos.

Hoje, tenta ser o mais direto possível, porque rodeios fazem a mensagem se perder, e dedica a maior parte da conversa a buscar soluções. “É muito mais valioso para eles receber dessa forma, porque fica claro”, diz.

Na visão do CEO da Nestlé, a crise não forma o time. Ela só revela o que já estava lá.

Confiança, clareza para conversas difíceis e equilíbrio sob pressão são habilidades que podem ser desenvolvidas. Focado em carreira, o curso Inteligência Emocional Na Prática trabalha a gestão das próprias emoções e de conflitos no trabalho.