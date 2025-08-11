Menos é mais: marcas estão abandonando um velho hábito — e colhendo mais resultados

Durante muito tempo, a regra era: faça o máximo possível de publicações. Marcas traziam seus calendários com posts diários, stories constantes e vídeos semanais para estarem presentes o tempo todo na cabeça do consumidor.

Hoje, as marcas estão mudando a estratégia: não se trata mais de quantidade, mas de qualidade e propósito com as postagens. Criar menos não é sinônimo de fazer pouco, mas sim de inteligência estratégica.

É entender que um bom conteúdo pode (e deve) ser pensado para ter vida longa, atravessar formatos, ser recortado e adaptado para diferentes plataformas, momentos e objetivos.

Ao invés de pensar em qual conteúdo publicar em algum dia específico, marcas de alta performance pensam em qual mensagem precisa ser sustentada pelas próximas semanas ou meses, e como ela pode se desdobrar em diferentes frentes.

Eficiência criativa e reaproveitamento com intenção

O conteúdo que dá resultado hoje é aquele pensado para durar. Um único vídeo pode render cortes para reels, falas para carrossel, frases para tuíte, trechos para newsletter e até ideias para o time comercial.

Esse modelo exige um trabalho mais profundo de estratégia, gestão da marca e narrativa. Em vez de girar a máquina de criação sem parar, equipes bem alinhadas escolhem temas centrais, criam ativos fortes e tiram o máximo deles ao longo do tempo.

Marcas como a Nubank, com sua estratégia editorial, consegue transformar uma única ideia financeira em vários conteúdos educativos, mantendo a consistência sem se tornar repetitiva.

Além disso, o reaproveitamento bem-feito melhora a performance de mídia paga: quanto mais você entende o que já performou bem organicamente, maior a chance de impulsionar o conteúdo certo, no momento certo e sem desperdiçar verba.

