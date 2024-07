O que é preciso para ter sucesso? CEO da Amazon responde

A chave do sucesso é nunca parar de tentar aprender coisas novas. Pelo menos é isso que pensa o CEO da Amazon, Andy Jassy.

“É preciso estar faminto para encontrar maneiras de aprender”, disse Jassy na semana passada em um vídeo postado pela Amazon sobre a famosa lista de 16 princípios de liderança da empresa, originalmente escrita pelo fundador Jeff Bezos, e que foi divulgada pela CNBC.

Um desses princípios, “Aprenda e Seja Curioso”, diz que os melhores líderes “nunca param de aprender e sempre procuram melhorar”. Jassy disse que essa habilidade faz a maior diferença entre as pessoas que desenvolvem suas carreiras com sucesso e aquelas que permanecem “estagnadas”.

“Para algumas pessoas, a certa altura, é muito ameaçador ou fica muito difícil continuar aprendendo”, disse ele. “O segundo em que você acha que resta pouco para aprender é o segundo em que você está relaxando como indivíduo e como profissional”

Jassy e Bezos não são os únicos profissionais de alto nível que pensam assim. Julia Stewart, a CEO que fundiu a IHOP e a Applebee's em uma gigante de restaurantes de aproximadamente US$ 530 milhões, diz que “você deveria aprender para o resto da vida dela”.

Bons líderes precisam perceber que nem sempre têm todas as respostas e devem sentir confortáveis ​​em aprender com as pessoas ao seu redor, disse Stewart ao Make It, da CNBC. “Acho que à medida que você envelhece e se torna bem-sucedido, você percebe: ‘Não preciso ser a pessoa mais inteligente da sala’”.

Jassy concorda. “É preciso pensar na ideia de que não se sabe tudo e que há muito o que aprender”, disse ele. “Mesmo que você tenha passado muitos meses ou anos aprendendo uma determinada área, ela pode virar de cabeça para baixo muito rapidamente.”

Seu conselho: seja humilde nesses momentos para que você possa encontrar alegria em aprender coisas novas e continuar a crescer pelo resto de sua vida e carreira.

“Em vez de parecer ameaçador e assustador, você tem que pensar nisso como parte da diversão do que você faz”, disse o CEO da Amazon.