Amazon atinge US$ 2 trilhões em valor de mercado pela primeira vez

Com alta de mais de 3% das ações na tarde desta quarta-feira, 26, a Amazon atingiu, pela primeira vez, o valor de mercado de US$ 2 trilhões. Ao chegar neste marco, a companhia se junta a outros gigantes do mercado: Nvidia, Apple, Alphabet e Microsoft. O cenário tem sido impulsionado, principalmente, pelo otimismo com o uso inteligência artificial.

A Amazon levou anos para ultrapassar a marca de US$ 2 trilhões. Em 2018, a companhia bateu a marca do valor histórico de US$ 1 bilhão.

No ano, a companhia acumula alta de 26%. O desempenho é superior ao da Nasdaq, que subiu 18%, nos primeiros seis meses deste ano. Em abril, a companhia divulgou que teve lucro líquido de US$ 10,43 bilhões no primeiro trimestre de 2024, acima do que o ganho de US$ 127,4 bilhões apurado em igual período de 2023.

Bom momento da Amazon

Um dos destaques positivos foi a retomada da Amazon Web Services. O bom desempenho está relacionado à adoção de tecnologias de inteligência artificial. Outra iniciativa da companhia no segmento foi o investimento na startup de IA Anthropic e na empresa de robótica Figure.

Além do lucro e em investimento em IA, a iniciativa da empresa em reduzir custos tem agradado os investidores. O CEO da Amazon, Andy Jassy, ​​vem em uma busca de vários anos para controlar os gastos da empresa, incluindo demissões generalizadas que afetaram mais de 27 mil funcionários da companhia.