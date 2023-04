Salário mais curto: CEO da Amazon recebeu 99,4% a menos em 2022

É possível dizer que o salário do CEO da Amazon Andy Jassy ficou mais modesto no ano passado. Com uma redução de 99,4% de seu pagamento principal, no entanto, não significa que o mandachuva precisou apertar os cintos para conter gastos.

Jassy recebeu o ordenado de US$ 1,3 milhão em 2022, mais salário-base mensal de US$ 315 mil, e outros US$ 981 mil adicionais. Na conta do executivo também entrou uma cobertura de custos de US$ 415 mil dólares. No comparativo, o ordenado de 2021 foi de US$ 212,7 milhões.

A razão para o salário mais enxuto se deve ao fato de ele não ter recebido nenhum prêmio em ações durante o ano. O valor que engordou o contracheque de 2021 era parte de sua entrada ao posto de CEO da companhia.

Ao longo de 10 anos, os US $ 212 milhões serão pagos em ações e devem representar a maior parte de sua remuneração enquanto estiver no cargo, disse a Amazon em um documento de maio de 2022.

De acordo com seu cronograma de aquisição de ações, Jassy investiu US$ 31,9 milhões em 2022 e deve investir US$ 18,9 milhões em 2023.

Em comparação, o CEO da Apple, Tim Cook, recebeu US$ 84 milhões em remuneração total em 2022, incluindo bônus e um salário base de US$ 3 milhões – embora isso possa cair para US$ 49 milhões em 2023 .

Já o CEO da Microsoft, Satya Nadella , recebeu uma compensação total de US$ 55 milhões em 2022.

Enquanto isso, Jeff Bezos, fundador e presidente executivo da Amazon, recebeu US$ 1,68 milhão em remuneração total em 2022 – o mesmo valor que recebeu em 2021 e 2020.

O salário de Bezos incluía uma base de US$ 81.840 e um subsídio de segurança pessoal de US$ 1,6 milhão. Bezos – que iniciou a Amazon em sua garagem em 1994 – nunca recebeu nenhuma remuneração baseada em ações, mas é o maior acionista da gigante do comércio eletrônico, possuindo quase 10% de suas ações.

A Amazon valia cerca de US$ 1 trilhão na quinta-feira, 13, tornando-se uma das empresas mais valiosas do mundo, atrás da Apple, Microsoft, Saudi Aramco e Alphabet.

Pode piorar

Como muitas outras empresas de tecnologia, a Amazon está lidando com uma desaceleração depois que os negócios cresceram durante a pandemia. No entanto, os ganhos gerais estão enfraquecendo em meio a temores de uma recessão iminente.

A Amazon reportou US$ 278 milhões em lucro líquido no quarto trimestre de 2022 - uma queda de US$ 14,3 bilhões se comparado com o mesmo trimestre de 2021.

Para cortar custos, a Amazon anunciou duas rodadas de cortes de empregos, encerrando 27.000 vagas coletivamente.