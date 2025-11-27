O comando que Sam Altman usaria no ChatGPT para criar ideias de negócios com inteligência artificial

(David Paul Morris/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 14h56.
Última atualização em 27 de novembro de 2025 às 14h59.
Imagine se você pudesse sentar por alguns minutos com Sam Altman, o CEO da OpenAI, e perguntar: “Que tipo de ideia de negócio vale a pena investir agora?”. E mais: se ele compartilhasse o comando exato que usaria no ChatGPT para encontrar essa resposta.
Altman, uma das figuras mais influentes do Vale do Silício, já deixou claro como pensa quando o assunto é inovação: ele acredita em ideias ousadas, que parecem loucura no início, mas têm potencial de transformar mercados inteiros. Para ele, as melhores ideias muitas vezes parecem ruins.
A boa notícia? Você pode explorar esse raciocínio usando o mesmo tipo de ferramenta que a OpenAI criou: o próprio ChatGPT.
Altman nunca revelou um “prompt mágico”, mas suas falas e artigos deixam pistas valiosas. Com base em seus princípios, especialistas em IA sugerem uma maneira de conversar com o ChatGPT que se aproxima da mentalidade do CEO:
“Atue como um investidor de startups experiente. Com base nas tendências atuais de tecnologia e nas necessidades emergentes do mercado, sugira ideias de negócios inovadoras que possam causar impacto significativo nos próximos 5 a 10 anos.”
Esse comando faz algo poderoso: coloca a IA para pensar como um especialista e não apenas como uma máquina que responde perguntas. É aí que mora o segredo.
Um dos pontos centrais na filosofia de Altman é que ideias revolucionárias geralmente parecem arriscadas ou até tolas no começo. Foi assim com o próprio ChatGPT — poucos acreditavam que uma IA conversacional pudesse ganhar milhões de usuários em tempo recorde. Hoje, ela está no centro da transformação digital de empresas, escolas e governos.
Segundo ele, grandes empreendedores compartilham algumas características: são muito curiosos, pensam grande, confiam em si mesmos e sabem que boas ideias surgem quando você está cercado pelas pessoas certas.
Mas não é só isso. Altman defende que boas ideias não nascem de brainstorming aleatório, e sim da interseção entre o que o mundo precisa, o que você sabe fazer bem e o que a tecnologia pode viabilizar. E é aqui que a IA entra como aliada — para testar hipóteses, explorar cenários e até acelerar protótipos.
Se você é um profissional, estudante ou empreendedor em busca de novas ideias, pode usar o ChatGPT como uma extensão do seu raciocínio estratégico. Veja como começar.
Seja específico: diga para a IA qual área de atuação você quer explorar — educação, saúde, logística, etc.
Peça impacto: estimule o modelo a sugerir soluções com potencial de transformação real.
Teste variações: troque o “investidor experiente” por “futurista de tecnologia”, “consultor de inovação” ou “diretor de P&D”.
Esses ajustes simples mudam completamente o tipo de resposta que você recebe.
