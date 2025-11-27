Carreira

O comando que Sam Altman usaria no ChatGPT para criar ideias de negócios com inteligência artificial

Inspirado na visão do CEO da OpenAI, comando revela como usar o ChatGPT como parceiro estratégico de inovação

(David Paul Morris/Getty Images)

Redação Exame

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 14h56.

Última atualização em 27 de novembro de 2025 às 14h59.

Imagine se você pudesse sentar por alguns minutos com Sam Altman, o CEO da OpenAI, e perguntar: “Que tipo de ideia de negócio vale a pena investir agora?”. E mais: se ele compartilhasse o comando exato que usaria no ChatGPT para encontrar essa resposta.

Altman, uma das figuras mais influentes do Vale do Silício, já deixou claro como pensa quando o assunto é inovação: ele acredita em ideias ousadas, que parecem loucura no início, mas têm potencial de transformar mercados inteiros. Para ele, as melhores ideias muitas vezes parecem ruins.

A boa notícia? Você pode explorar esse raciocínio usando o mesmo tipo de ferramenta que a OpenAI criou: o próprio ChatGPT.

O prompt certo pode mudar tudo

Altman nunca revelou um “prompt mágico”, mas suas falas e artigos deixam pistas valiosas. Com base em seus princípios, especialistas em IA sugerem uma maneira de conversar com o ChatGPT que se aproxima da mentalidade do CEO:

“Atue como um investidor de startups experiente. Com base nas tendências atuais de tecnologia e nas necessidades emergentes do mercado, sugira ideias de negócios inovadoras que possam causar impacto significativo nos próximos 5 a 10 anos.”

Esse comando faz algo poderoso: coloca a IA para pensar como um especialista e não apenas como uma máquina que responde perguntas. É aí que mora o segredo.

Ideias grandes, riscos grandes

Um dos pontos centrais na filosofia de Altman é que ideias revolucionárias geralmente parecem arriscadas ou até tolas no começo. Foi assim com o próprio ChatGPT — poucos acreditavam que uma IA conversacional pudesse ganhar milhões de usuários em tempo recorde. Hoje, ela está no centro da transformação digital de empresas, escolas e governos.

Segundo ele, grandes empreendedores compartilham algumas características: são muito curiosos, pensam grande, confiam em si mesmos e sabem que boas ideias surgem quando você está cercado pelas pessoas certas.

Mas não é só isso. Altman defende que boas ideias não nascem de brainstorming aleatório, e sim da interseção entre o que o mundo precisa, o que você sabe fazer bem e o que a tecnologia pode viabilizar. E é aqui que a IA entra como aliada — para testar hipóteses, explorar cenários e até acelerar protótipos.

Como aplicar isso na prática

Se você é um profissional, estudante ou empreendedor em busca de novas ideias, pode usar o ChatGPT como uma extensão do seu raciocínio estratégico. Veja como começar.

  1. Seja específico: diga para a IA qual área de atuação você quer explorar — educação, saúde, logística, etc.

  2. Peça impacto: estimule o modelo a sugerir soluções com potencial de transformação real.

  3. Teste variações: troque o “investidor experiente” por “futurista de tecnologia”, “consultor de inovação” ou “diretor de P&D”.

Esses ajustes simples mudam completamente o tipo de resposta que você recebe.

O futuro pertence a quem pergunta melhor

De olho nos recentes movimentos do mercado e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.

O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?⁣

  • Automatizar tarefas repetitivas. ⁣
  • Personalizar sua abordagem profissional. ⁣
  • Tomar decisões inteligentes com base em dados. ⁣
  • Conectar-se melhor com clientes e colegas. ⁣
  • Aumentar sua produtividade e credibilidade. ⁣

Para garantir a sua vaga, clique aqui.

