A nova obsessão dos gigantes da tecnologia: ‘Estamos prestes a viver uma revolução’

Essa tecnologia é capaz de trabalhar sozinha por semanas e só te acionar para responder dúvidas pontuais (Bill Oxford/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 15h06.
Última atualização em 27 de novembro de 2025 às 15h08.
Se você ainda está se familiarizando com chatbots e copilotos de IA, você já está ficando para trás.
Agora, no Vale do Silício, só se fala em uma coisa: agentes de inteligência artificial. Essa tecnologia é capaz de desempenhar tarefas mais complexas e que envolvem vários passos, como aprovações de orçamento e toda a jornada de atendimento ao cliente, do começo ao fim. Eles podem efetivamente responder à tíquetes de atendimento, e não só encaminhá-los para um atendente -- tudo isso com pouca ou nenhuma supervisão humana.
Sam Altman, pai do ChatGPT e CEO da OpenAI, descreve os agentes como "o próximo grande avanço", enquanto a Salesforce já tem acordos para instalar agentes em mais de 200 grandes empresas, como Accenture e FedEx.
"Estamos à beira de uma transformação revolucionária," disse o CEO da Salesforce, Marc Benioff. "Vamos testemunhar o nascimento do funcionário digital."
De acordo com a Bloomberg, o ChatGPT, apesar de ter aumentado a produtividade, "não alterou radicalmente a dinâmica das empresas". Mas, os agentes, por sua vez, têm esse potencial. Eles podem absorver tarefas diárias e repetitivas que consome tempo de milhões de humanos.
Durante um podcast, Altman descreveu a tecnologia como um "colega de trabalho sênior e muito inteligente que pode te ajudar em qualquer projeto". Ele pode trabalhar inteiramente sozinho durante dias e até semanas, parando para te perguntar caso ele tenha dúvidas. Diferentemente das IAs generativas que conhecemos hoje, os agentes não vão inventar respostas e nem fazer nada sem seu consentimento.
Benioff disse que a chegada dos agentes vai mudar a dinâmica até dentro de sua própria empresa.
"Essa revolução trará desafios. Funções mudarão e nossos negócios terão de se adaptar," disse. "Todos nós teremos de rebalancear nossa força de trabalho conforme os agentes vão crescendo internamente."
E isso não é uma tendência momentânea ou um truque de marketing da Salesforce. No último mês de novembro, a Microsoft revelou seus agentes integrados ao Copilot, enquanto a OpenAI prepara seu lançamento ainda neste mês. Além delas, empresas menores como a Perplexity e dezenas de outras startups já oferecem o serviço.
