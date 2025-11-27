A nova obsessão dos gigantes da tecnologia: ‘Estamos prestes a viver uma revolução’

Se você ainda está se familiarizando com chatbots e copilotos de IA, você já está ficando para trás.

Agora, no Vale do Silício, só se fala em uma coisa: agentes de inteligência artificial. Essa tecnologia é capaz de desempenhar tarefas mais complexas e que envolvem vários passos, como aprovações de orçamento e toda a jornada de atendimento ao cliente, do começo ao fim. Eles podem efetivamente responder à tíquetes de atendimento, e não só encaminhá-los para um atendente -- tudo isso com pouca ou nenhuma supervisão humana.

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui

Sam Altman, pai do ChatGPT e CEO da OpenAI, descreve os agentes como "o próximo grande avanço", enquanto a Salesforce já tem acordos para instalar agentes em mais de 200 grandes empresas, como Accenture e FedEx.

"Estamos à beira de uma transformação revolucionária," disse o CEO da Salesforce, Marc Benioff. "Vamos testemunhar o nascimento do funcionário digital."

Como os agentes diferem do GPT?

De acordo com a Bloomberg, o ChatGPT, apesar de ter aumentado a produtividade, "não alterou radicalmente a dinâmica das empresas". Mas, os agentes, por sua vez, têm esse potencial. Eles podem absorver tarefas diárias e repetitivas que consome tempo de milhões de humanos.

Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema

Durante um podcast, Altman descreveu a tecnologia como um "colega de trabalho sênior e muito inteligente que pode te ajudar em qualquer projeto". Ele pode trabalhar inteiramente sozinho durante dias e até semanas, parando para te perguntar caso ele tenha dúvidas. Diferentemente das IAs generativas que conhecemos hoje, os agentes não vão inventar respostas e nem fazer nada sem seu consentimento.

Mudanças à vista, para o bem e para o mal

Benioff disse que a chegada dos agentes vai mudar a dinâmica até dentro de sua própria empresa.

"Essa revolução trará desafios. Funções mudarão e nossos negócios terão de se adaptar," disse. "Todos nós teremos de rebalancear nossa força de trabalho conforme os agentes vão crescendo internamente."

EXAME libera 2 mil vagas para curso gratuito e virtual para quem quer aprender IA do zero. Garanta sua vaga clicando aqui.

E isso não é uma tendência momentânea ou um truque de marketing da Salesforce. No último mês de novembro, a Microsoft revelou seus agentes integrados ao Copilot, enquanto a OpenAI prepara seu lançamento ainda neste mês. Além delas, empresas menores como a Perplexity e dezenas de outras startups já oferecem o serviço.

Tal como a IA generativa, os agentes vieram para ficar

De olho nos recentes movimentos do mercado e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.

O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?⁣

Automatizar tarefas repetitivas. ⁣

Personalizar sua abordagem profissional. ⁣

Tomar decisões inteligentes com base em dados. ⁣

Conectar-se melhor com clientes e colegas. ⁣

Aumentar sua produtividade e credibilidade. ⁣

Para garantir a sua vaga, clique aqui.