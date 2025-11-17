Nova ferramenta de programação que deixa você ver TikTok e usar Tinder enquanto a IA trabalha

Um novo ambiente de programação lançado pela Clad Labs permite que desenvolvedores assistam TikTok, joguem ou deslizem no Tinder sem sair da tela de trabalho enquanto o modelo de IA processar uma tarefa.

Chad: The Brainrot IDE, o software é que combina codificação assistida por IA com um espaço de entretenimento integrado. As informações foram retiradas de TechCrunch.

A proposta parte de um diagnóstico pragmático da rotina de desenvolvedores que trabalham com ferramentas de IA. A cada comando enviado ao modelo, abre-se um intervalo de espera.

Em vez de recorrer ao celular e se perder em notificações, a empresa argumenta que manter essas distrações dentro da própria IDE facilitaria o retorno imediato ao trabalho assim que a IA conclui o processo.

Segundo os fundadores, isso reduz o custo da troca de contexto, um dos vilões da produtividade moderna.

A repercussão foi instantânea. Parte do público acreditou que se tratava de uma sátira, o que impulsionou ainda mais o debate. Outros viram a ideia como ousada ou alarmante.

Richard Wang, fundador da Clad Labs, afirma que a crítica não captura a ambição do projeto.

Ele defende que a ferramenta não foi criada para provocar, mas para oferecer uma experiência mais próxima de aplicativos de consumo para um público de desenvolvedores que convive diariamente com IA.

No centro dessa discussão está a própria transformação da rotina dos profissionais que trabalham com IA.

A produtividade já não depende apenas da velocidade de código, mas da relação entre humano e algoritmo, inclusive nos momentos de espera. Em meio a esse cenário, produtos como Chad apontam tanto para a criatividade, quanto para a imprevisibilidade, da nova economia da inteligência artificial.

