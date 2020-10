Nestlé abre vagas de trainee e aceita candidatos de qualquer curso

A Nestlé Brasil está com as inscrições abertas para o programa de trainee 2021. O processo será feito de forma totalmente remota e está aberto para candidatos de todo o Brasil.

Os recém-formados também podem ter feito qualquer curso, seja de bacharelado ou tecnólogo. O único requisito para inscrição é a formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020.

A empresa fará uma seleção mais ligado a seu propósito, focando em valores como transparência, inovação, diálogo constante, criatividade e qualidade.

Segundo o vice-presidente de RH, Enrique Rueda, algumas habilidades são cada vez mais valorizadas pela companhia, como a vontade de construir novas soluções, espírito de dono e colaboração.

“E estamos dispostos a ajudar a desenvolver essas competências, por meio de várias iniciativas de formação e empregabilidade, que abrem as portas da Nestlé todos os anos para esses jovens”, afirma ele.

Por isso, o programa terá como prioridade a análise e desenvolvimento de competências comportamentais. O objetivo é que todos os candidatos saiam com algum aprendizado do processo com o acesso a pílulas de informação relevantes para a Nestlé e o mercado de trabalho.

“Queremos apoiá-los não só com vagas, mas com o desenvolvimento de habilidades que vão fazer toda a diferença, ainda mais nesse cenário profissional que abre a necessidade de outras visões e competências”, aponta Rueda.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 18 de outubro pelo site.