Marketing 5.0: por que criar valor é mais importante que vender

Philip Kotler, considerado o “pai do marketing moderno”, transformou a forma como empresas e consumidores se relacionam. Para ele, marketing nunca foi apenas sobre persuadir ou aumentar vendas, mas sim sobre criar valor duradouro — um diferencial que se torna ainda mais crucial em tempos de mudanças aceleradas.

Em suas obras mais recentes, Kotler apresenta o conceito de Marketing 5.0, que une tecnologia e humanidade. A ideia é clara: dados, inteligência artificial e automação são aliados poderosos, mas só entregam resultados reais quando combinados com empatia, ética e propósito.

O que é o Marketing 5.0

O Marketing 5.0 representa uma evolução. Se no passado o desafio era segmentar públicos e comunicar atributos de produto, hoje as marcas precisam ser capazes de:

Usar tecnologia para personalizar experiências;

Tratar dados com ética e transparência;

Conectar-se com valores humanos;

Transformar a relação de consumo em uma experiência significativa.

Para Kotler, o consumidor atual busca muito mais do que conveniência ou preço. Ele deseja conexão, autenticidade e impacto positivo. E, nesse cenário, marcas que se limitam a vender perdem espaço para aquelas que oferecem experiências relevantes e constroem confiança.

Empatia como estratégia: o que diferencia empresas de sucesso

Se os algoritmos conseguem prever comportamentos, apenas os humanos conseguem compreender sentimentos. É nesse ponto que entra a principal lição de Kotler: "empatia é a nova moeda do marketing". Empresas capazes de ouvir, interpretar e agir a partir das necessidades reais das pessoas criam vínculos que vão além da transação comercial.

Lições para empresas brasileiras

No Brasil, algumas companhias já aplicam essa visão. Nubank, por exemplo, construiu seu crescimento a partir de simplicidade e experiência do usuário, muito antes de falar em lucro. Magazine Luiza apostou na digitalização sem perder a proximidade com clientes. Natura reforça seu propósito sustentável como parte da estratégia de negócio.

Esses exemplos mostram que o marketing que gera resultado não é o que força a venda, mas o que oferece soluções, transmite valores e constrói relações de confiança.

O futuro, segundo Kotler

Na prática, Kotler lembra que as ferramentas tecnológicas estão cada vez mais acessíveis a todos os players. O diferencial, portanto, não será dominar apenas os dados, mas integrar tecnologia com humanidade.

O recado é direto: "as empresas que sobreviverão no futuro são aquelas que criam valor antes de vender."

Para preparar os profissionais que querem se destacar, a EXAME e Saint Paul criaram o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance — um treinamento preparatório exclusivo que dá acesso às aulas introdutórias do MBA em Marketing.

É o primeiro programa a integrar, de forma prática, marca, performance, dados e tecnologia em uma série de encontros pensados para formar um profissional de marketing completo.

Com quem você vai aprender:

Leonardo Cirino, CMO da EXAME, é um dos grandes nomes do marketing digital e da expansão de negócios, com trajetória internacional nas Américas, no Oriente Médio e na Índia.

Foi ele quem liderou a transformação da Smart Fit em um fenômeno global, ampliando a rede de 40 para 1.121 unidades em 15 países e posicionando a marca como a 2ª maior rede de academias do mundo.

Também esteve à frente do crescimento explosivo da Fluency Academy, levando sua comunidade a mais de 44 milhões de seguidores, e conquistou reconhecimento do Meta Partners e do Fórum E-commerce Brasil pelo case de Creator Economy aplicado à educação.

Cirino também já colaborou diretamente com gigantes como Google, Meta, YouTube, Itaú, Natura e Coca-Cola.

