Marketing 5.0: por que criar valor é mais importante que vender

Philip Kotler: "Se você criar um caso de amor com seus clientes, eles próprios farão sua publicidade."
Redatora
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 16h24.
Philip Kotler, considerado o “pai do marketing moderno”, transformou a forma como empresas e consumidores se relacionam. Para ele, marketing nunca foi apenas sobre persuadir ou aumentar vendas, mas sim sobre criar valor duradouro — um diferencial que se torna ainda mais crucial em tempos de mudanças aceleradas.
Em suas obras mais recentes, Kotler apresenta o conceito de Marketing 5.0, que une tecnologia e humanidade. A ideia é clara: dados, inteligência artificial e automação são aliados poderosos, mas só entregam resultados reais quando combinados com empatia, ética e propósito.
O Marketing 5.0 representa uma evolução. Se no passado o desafio era segmentar públicos e comunicar atributos de produto, hoje as marcas precisam ser capazes de:
Usar tecnologia para personalizar experiências;
Tratar dados com ética e transparência;
Conectar-se com valores humanos;
Transformar a relação de consumo em uma experiência significativa.
Para Kotler, o consumidor atual busca muito mais do que conveniência ou preço. Ele deseja conexão, autenticidade e impacto positivo. E, nesse cenário, marcas que se limitam a vender perdem espaço para aquelas que oferecem experiências relevantes e constroem confiança.
Se os algoritmos conseguem prever comportamentos, apenas os humanos conseguem compreender sentimentos. É nesse ponto que entra a principal lição de Kotler: "empatia é a nova moeda do marketing". Empresas capazes de ouvir, interpretar e agir a partir das necessidades reais das pessoas criam vínculos que vão além da transação comercial.
No Brasil, algumas companhias já aplicam essa visão. Nubank, por exemplo, construiu seu crescimento a partir de simplicidade e experiência do usuário, muito antes de falar em lucro. Magazine Luiza apostou na digitalização sem perder a proximidade com clientes. Natura reforça seu propósito sustentável como parte da estratégia de negócio.Esses exemplos mostram que o marketing que gera resultado não é o que força a venda, mas o que oferece soluções, transmite valores e constrói relações de confiança.
Na prática, Kotler lembra que as ferramentas tecnológicas estão cada vez mais acessíveis a todos os players. O diferencial, portanto, não será dominar apenas os dados, mas integrar tecnologia com humanidade.
O recado é direto: "as empresas que sobreviverão no futuro são aquelas que criam valor antes de vender."
