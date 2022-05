ManpowerGroup está com vagas abertas e oferece salário de até R$ 25 mil

A ManpowerGroup, multinacional americana de gestão de pessoas, está com vagas seis vagas abertas para de Gerente de Compras. O contrato das vagas é temporário e o salário oferecido fica entre R$ 16 mil e R$ 25 mil.

Veja também:

Para se candidatar é necessário ter curso superior completo, mas a empresa não informa algum curso em específico. O candidato também deve ter conhecimentos avançados em inglês e espanhol.

É importante que o candidato também tenha experiência com processos de logística, como desenvolvimento e implantação de estratégias de Supply Chain e controle de eficiência do fluxo de mercadorias, serviços e informações entre o ponto de origem e o de entrega.

O contratado irá atuar em uma empresa do setor de saúde e bem estar, como gerente da área de compras de Facilities, Logística, Química e/ou Embalagens. O modelo de trabalho é 100% remoto e pessoas de qualquer região do Brasil podem se candidatar.

Como se inscrever

Os interessados podem realizar a inscrição através da página oficial de vagas da ManpowerGroup. As inscrições duram até o dia 25 de maio.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.