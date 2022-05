Banco BV abre vagas para estudantes pretos e pardos com bolsa de R$ 2.700

O Banco BV abre nesta segunda-feira, 9, as inscrições para seu programa de estágio com vagas exclusivas para estudantes pretos e pardos.

O programa, chamado “Conectando Raízes”, terá vagas no modelo híbrido, com dias presenciais na sede de São Paulo, e no modelo totalmente remoto, e voltadas para estudantes de qualquer lugar do Brasil.

Ana Paula Tarcia, diretora de Pessoas e Cultura do banco BV, conta que o programa com 100% das vagas direcionadas para estudantes negros reforça a missão de diversidade da empresa.

“Além de estar em consonância com nosso compromisso de garantir a participação de 35% de pessoas negras no quadro de colaboradores até 2030”, diz.

Na edição do ano passado do programa, as vagas deram prioridade para mulheres, pessoas LGBTQIA+ e pessoas com deficiência, com meta de 50% de pretos ou pardos. Em 2020, o estágio foi voltado para a contratação de mulheres.

E, em 2021, a empresa teve uma taxa de 74% de efetivação de estagiários.

Como se inscrever no estágio do Banco BV

Para se candidatar, os estudantes devem se autodeclarar como negros ou pardos. Podem participar estudantes de qualquer curso de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo. Também é necessário ter disponibilidade para estagiar por um ano e meio.

Os estagiários recebem bolsa auxílio de R$ 2.705,22 e diversos benefícios. As inscrições ficam abertas até o dia 6 de junho pelo site.

