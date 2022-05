Nubank abre nova edição de programa com vagas exclusivas para negros

O Nubank abre nesta segunda-feira, 9, as inscrições para a nova edição do seu programa Nós Codamos, um processo seletivo para vagas de engenharia de software voltado apenas para pessoas negras.

No ano passado, a primeira edição resultou na contratação de cerca de 60 profissionais negros para a área de engenharia da empresa.

Atualmente, 33% dos mais de seis mil funcionários do Nubank se autodeclaram como negros e negras. Apenas no ano passado, foram 1.200 contratações de profissionais negros.

Fabíola Marchiori, VP de Engenharia do Nubank, conta que a estratégia de diversidade na empresa é de longo prazo e eles esperam aprimorar os programas afirmativos a cada edição.

"O Nós Codamos foi um sucesso em 2021 e neste ano vimos a oportunidade de ampliar o foco e construir times cada vez mais fortes e diversos”, diz.

No novo programa, as vagas agora também têm o foco na diversidade de gênero e etária, com a busca por candidatos de 35 a 60 anos.

As inscrições ficam abertas até o dia 22 de maio pelo site. O programa busca por pessoas negras de todos os níveis de senioridade em desenvolvimento back-end.

No dia 17 de maio, a empresa também realizará uma live para os candidatos e aberta para o público para apresentar a cultura da equipe de engenharia no Nubank. As inscrições para esse evento podem ser feitas pelo link.

