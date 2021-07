Magalu chega ao Rio e abre 50 vagas de gestores de negócios

O Magazine Luiza acaba de chegar no Rio de Janeiro com a inauguração de 23 lojas físicas no estado e o plano de chegar a 50 unidades até o final de 2021. Para acompanhar a expansão, a empresa da varejista de consórcio abriu 50 vagas de emprego na região.

As oportunidades na Consórcio Magalu são para Gestores de Negócios, uma posição de representantes de vendas com remuneração em torno de 4 a 5 mil reais.

Para essa função, a contratação é no regime de Pessoa Jurídica e inclui benefícios como comissão, acesso a treinamentos e capacitações e premiações para os melhores profissionais.

Os gestores são responsáveis por vender cotas de consórcio, promover a divulgação da marca, e contribuir para que mais pessoas consigam adquirir seus bens e serviços através do consórcio.

Os contratados poderão atuar dentro das lojas no Rio de Janeiro e formar uma carteira de clientes internos da varejista.

Para se candidatar, os interessados podem entrar no site e acessar a aba “Seja Parceiro”.

