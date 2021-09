Mackenzie faz última chamada para cursos de pós-graduação à distância

Com mais de 30.000 alunos e 150 anos de existência, a Universidade Presbiteriana Mackenzie inovou de novo, virando mais uma página de sua história. Hoje seus três campi no estado de São Paulo – em Higienópolis, Alphaville e Campinas – irradiam por todo o país por meio dos polos de ensino à distância, que já somam 50 unidades em todo o Brasil.

Com o impacto da pandemia e a consequente adaptação dos estudantes ao ensino remoto, as ofertas não param de crescer. Já com dezenas de programas em andamento, o Mackenzie abriu vagas em 29 cursos de pós-graduação à distância, com início previsto para outubro de 2021.

As opções de especialização atendem às áreas que têm maior demanda de mercado hoje, como análise de big data, gestão estratégica de pessoas, economia e gestão do agronegócio, mobilidade urbana, liderança e desenvolvimento humano, e neurociência aplicada à educação. Pelo site da instituição é possível aproveitar os descontos disponíveis para inscrições feitas até o final de setembro.

Vantagens de estudar à distância

A pós-graduação EAD da Universidade Presbiteriana Mackenzie possui diversos diferenciais, entre eles a interação semanal ao vivo com os professores mestres ou doutores altamente qualificados.

Esse encontro permite ao aluno interagir com o educador, para esclarecer dúvidas, além de ser uma oportunidade para fazer network com os demais colegas.

Recentemente, a Universidade investiu em tecnologia e no desenvolvimento de seus educadores para ter melhor didática online e passou a oferecer também 40 cursos de especialização online 100% ao vivo. Ao todo, são três turmas de e-MBA e diversas opções de cursos mais curtos de educação executiva.

É por isso que os antigos alunos dizem, com orgulho, que não existe ex-mackenzista. Mais que um diploma renomado no currículo, essa é uma experiência que fica para sempre. Clique aqui para mais informações sobre vagas e matrículas abertas.