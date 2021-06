Mackenzie abre vagas para cursos de educação executiva

A Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), que tem mais de 150 anos de tradição em cursos de graduação, pós-graduação e pesquisa, entrou com força no segmento de educação executiva. As 40 opções de cursos profissionais lançados em dezembro de 2020 têm turmas compostas de profissionais do mercado e oferecem uma experiência de aprendizagem onde a excelência acadêmica é aplicada à prática do mundo corporativo.

As vagas oferecidas para o meio do semestre são distribuídas em quatro modalidades: Atualização e Aperfeiçoamento, com programas bimestrais de 8 a 64 horas de duração; Lato Sensu Premium Presencial e Lato Sensu Premium EaD, categorias em que estão os cursos presenciais e online de MBA (Master in Business Administration), MBI (Master of Business Innovation) e LLM (Latin Legum Master); e exchanging hemispheres, que são módulos de duas a quatro semanas entre especialistas e docentes brasileiros e internacionais.

Profissionais das mais diferentes áreas de negócio irão encontrar cursos voltados para sua especialidade no portfólio do Mackenzie, desde arquitetura e design até tecnologia e inovação, passando por saúde, educação, comunicação, direito, negócios, marketing, vendas, estratégia e liderança. Consulte quadro abaixo para conhecer os cursos com matrículas abertas no meio do ano.

No corpo docente, destacam-se educadores altamente qualificados e atuantes no mercado. “No ano passado, por causa da pandemia, nossos professores tiveram a oportunidade de se aprimorar, estudando e desenvolvendo novas metodologias para tornar a aula mais ativa, seja ela remota, seja presencial”, conta o coordenador da pós-graduação do Mackenzie, professor Lourenço de Miranda Freire Neto.

Onde você vai querer trabalhar depois da pandemia?

As relações de trabalho foram sensivelmente alteradas com a covid-19, que acelerou inovações, trouxe a possibilidade do trabalho remoto, mas também muita inquietação, desemprego e angústia no mercado de trabalho. A hora nunca foi tão propícia para investir num curso de educação executiva.

A primeira razão é porque, ao cursar uma pós, o profissional se expõe a uma rede de contatos nova, em que ocorrem discussões e análises profundas do momento atual dos negócios, unindo as teorias acadêmicas à prática na vida corporativa. Outro motivo é que a experiência do ensino à distância melhorou muito.

O que já era cômodo – estudar sem sair de casa – tornou-se ainda mais envolvente. No Mackenzie, os cursos de e-MBA, e-MBI ou e-LLM são 100% online e ao vivo. Os participantes se envolvem em sessões interativas com professores e aplicação em tempo real de conhecimento. A diferença é que no lugar de estarem numa mesma sala, acompanham as aulas com o auxílio do “blackboard collaborate”, ferramenta que proporciona, por exemplo, dividir uma turma virtual em subgrupos de trabalho.

Confira, a seguir, os programas que já estão com inscrições abertas para o meio do ano:

Atualização e Aperfeiçoamento

Avaliação de Risco de Crédito a Pessoas Físicas e Jurídicas (Educação à Distância)

16 horas-aulas: 10 a 24 de agosto

Oficina de Kaizen – Melhoria Contínua na Área Tributária (Educação à Distância)

12 horas-aulas: 7 a 21 de agosto

Estratégias Negociais: Como lidar com documentos contratuais envolvidos em uma negociação empresarial (Educação à Distância)

9 horas-aulas: 7 a 21 de agosto

Empresa familiar – competitividade e gestão na transição entre gerações (Educação à Distância)

72 horas-aulas: 3 de agosto a 28 de outubro

Lato Sensu Premium – Educação à Distância

e-MBI em Jornalismo de Dados e Computacional

432 horas-aulas: 18 meses + Trabalho de Aplicação do Conhecimento. Aulas síncronas aos sábados.

e-MBI em Business and Project Management Agility

432 horas-aulas: 18 meses + Trabalho de Aplicação do Conhecimento. Aulas síncronas às sextas e aos sábados.

e-MBA em Engineering Management

432 horas-aulas: 18 meses + Trabalho de Aplicação do Conhecimento. Aulas síncronas ao vivo às sextas e sábados.

e-MBA em Centro de Serviços Compartilhados

432 horas-aulas: 18 meses + Trabalho de Aplicação do Conhecimento. Aulas síncronas ao vivo às terças e quintas-feiras, das 19h às 22h30.

e-MBA em Operational Finance Digital & Analytics Applications

432 horas-aulas: 18 meses + Trabalho de Aplicação do Conhecimento. Aulas síncronas ao vivo às sextas e sábados.

Lato Sensu Premium Presencial

MBA internacional em Gestão Híbrida de Projetos (campus Higienópolis)

432 horas-aulas: 12 meses (presenciais, às segundas e quartas, das 19h às 22h30) + seis meses online com a Universidade de Barcelona + Trabalho de Aplicação do Conhecimento realizado presencialmente na Universidade de Barcelona, Espanha.

GameMBA em Gestão Empresarial (campus Alphaville e campus Higienópolis)

432 horas-aulas: 18 meses (presenciais, às terças e quintas, das 19h às 22h30) + Trabalho de Aplicação do Conhecimento desenvolvido a distância.

MBA em Operational Finance Digital & Analytics Applications (campus Alphaville e campus Campinas)

432 horas-aulas: 18 meses (presenciais, às sextas e aos sábados) + Trabalho de Aplicação do Conhecimento desenvolvido à distância.

Exchanging Hemispheres

Desenho Universal para Aprendizagem e Acessibilidade

32 horas-aulas: de 26 de julho a 6 de agosto. Aulas ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 19h.

As raízes da comida e gastronomia brasileira

32 horas-aulas: de 14 a 22 de junho. Aulas ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h30

Desenvolvimento de Formulações e Aplicação da Nanotecnologia em Medicamentos de Uso Tópico e Cosméticos

32 horas-aulas: de 26 a 30 de julho. Aulas ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h

