Livelo lança programa de estágio exclusivo para pessoas negras

A Livelo, empresa de programa de recompensas e pontos, está lançando o primeiro programa de estágio exclusivo para pessoas negras.

O programa de estágio acontece em parceria com a consultoria Carreira Preta, que oferece soluções corporativas e educacionais para a inclusão e integração social.

o programa irá disponibilizar vagas nas áreas de Tecnologia, Marketing, Produtos, Operações, Comercial, Finanças, Pessoas, Planejamento e Projetos.

As inscrições para participar do processo seletivo podem ser feitas através deste site e o início das atividades está previsto para o começo de 2022.

Dentro da empresa, a Livelo tem formado grupos com os próprios colaboradores. O grupo é formado pelos próprios colaboradores da Livelo com squads dedicadas para Gerações, LGBTQIA+, Raça e Etnia, Gênero e Pessoas com Deficiência.