'Liderar não é sobre status ou poder. É sobre a vontade de aparecer e ser corajoso', diz Brené Brown A liderança não nasce do título nem do status: ela é construída na coragem de aparecer, ouvir, assumir riscos e criar conexões reais; descubra como desenvolver uma liderança que inspira, mesmo sem depender do crachá

Brené Brown: Mais do que um cargo ou crachá, a verdadeira liderança se constrói com coragem, vulnerabilidade e presença real (Brené Brow/Reprodução)