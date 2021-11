Lavoro abre 140 vagas de emprego e estágio em diversos estados

A Lavoro, empresa distribuidora de insumos agrícolas, está recrutando profissionais para 100 novas vagas de emprego e procura por estudantes de agronomia para seu programa de estágio 2021.

A empresa foi fundada em 2017 pelo Pátria Investimentos para transformar o setor de distribuição de insumos agrícolas. Eles são integrantes da Rede Brasil Pacto Global e firmaram compromisso com os objetivos de desenvolvimento sustentável.

“A Lavoro é uma empresa que desenvolve tecnologia de ponta para o produtor e que está sempre inovando, portanto, precisamos de colaboradores com habilidades diversas para conduzir todos os projetos que o agronegócio brasileiro precisa para continuar prosperando”, explica Marcos Cominato, diretor de Recursos Humanos da Lavoro.

No momento, a Lavoro tem oportunidades de trabalho em diversos estados do Brasil e em áreas como administrativa, comercial, contábil, crédito e cobrança, financeira, marketing, operações, planejamento estratégico, entre outras.

O executivo conta que entre julho de 2020 e junho de 2021, a empresa contratou cerca de 550 pessoas. A expectativa é continuar contratando e criar mais 250 posições até junho de 2022.

Vagas de estágio na Lavoro

A companhia abriu as inscrições para 40 vagas voltadas a estudantes do último ano de agronomia. As oportunidades são para os estados do Mato Grosso, Tocantins, Rondônia e Paraná.

Os estagiários vão iniciar em janeiro de 2022 no programa, que tem um ano de duração.

“Buscamos pessoas que agem como donas do negócio e colocam paixão em tudo que fazem. E, sobretudo, que queiram crescer junto com o nosso time”, reforça o diretor de Recursos Humanos da Lavoro.

As inscrições vão até o dia 17 de novembro pelo site

