Itaú cria desafio online relâmpago e os vencedores podem virar estagiários

Para quem sonha com uma vaga no programa de estágio corporativo do Itaú Unibanco, uma chance única acaba de abrir: o banco começa aceitar nesta quarta-feira, 20, inscrições para seu primeiro desafio online voltado para universitários.

No desafio EstagExperience, os selecionados vão receber um desafio real do negócio para solucionar, tendo a experiência similar a de um dia de estágio e podendo interagir com o time do Itaú.

O evento acontece no dia 6 de fevereiro, das 10h às 18h, e será totalmente remoto. Assim, um dos únicos requisitos para o programa é ter disponibilidade nesse dia. O outro é estar matriculado no ensino superior, a partir do antepenúltimo ano de faculdade de qualquer curso nas áreas de Humanas ou Exatas.

No dia 6, os estudantes participarão de um workshop sobre o tema proposto pelo banco e serão divididos em grupos para resolver a questão. No final, precisarão fazer uma apresentação de sua ideia para uma banca avaliadora.

Além de líderes da empresa, uma das convidadas especiais da banca será Nina Silva, fundadora do Movimento Black Money.

Esse tipo de desafio simula uma etapa cada vez mais popular dos processos seletivos para estágio e trainee: a resolução de um “business case”. Também é uma prática para as dinâmicas de grupo e uma experiência para incrementar o currículo.

E quem ganhar ou se destacar no desafio pode receber uma proposta para entrar no programa de estágio corporativo do banco. Mesmo quem não for chamado para a vaga ou para o desafio ficará com o perfil registrado no banco de talentos da empresa.

Para não perder a oportunidade, é preciso ser rápido: as inscrições ficam abertas somente até o dia 27 de janeiro pelo site do 99 jobs.