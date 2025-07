Isso é o que acontece quando você pede ao ChatGPT para errar de propósito

Você já tentou pedir ao ChatGPT que erre? Parece estranho — afinal, usamos a inteligência artificial justamente para evitar erros. Mas, curiosamente, ao pedir que o modelo simule respostas erradas, você ativa uma função poderosa: o aprendizado reverso.

Sim, o ChatGPT pode errar de propósito — e isso é extremamente útil.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

Por que alguém pediria uma resposta errada?

Porque entender o erro ajuda a fixar o acerto. Professores usam isso há décadas: mostrar o que não fazer é tão importante quanto mostrar o caminho ideal.

Com IA, funciona da mesma forma. Ao pedir que o ChatGPT simule uma resposta incorreta, você pode identificar erros comuns de raciocínio, reconhecer armadilhas em textos técnicos ou provas, criar exercícios mais inteligentes de revisão e treinar habilidades de correção, edição ou crítica.

Veja exemplos práticos

Estudo para provas ou vestibulares

“Me dê uma resposta errada (mas convincente) para esta pergunta de história, depois explique por que está errada.”

Você treina o olhar crítico, evita cair em pegadinhas e reforça a memória.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Aprendizado de idiomas

“Escreva um parágrafo em inglês com 5 erros comuns de gramática. Depois, me mostre a versão correta com explicação.”

Ideal para aprender fazendo e corrigindo.

Raciocínio lógico e programação

“Crie um código com um erro típico que um iniciante cometeria ao usar laços de repetição. Depois explique por que ele falha e como corrigir.”

A IA se transforma em professora — e o erro vira ferramenta.

Revisão de textos e argumentos

“Escreva uma redação sobre inteligência artificial com erros de estrutura argumentativa e lógica. Depois reescreva de forma adequada.”

Ajuda a reconhecer vícios de linguagem e falácias.

O que o ChatGPT faz quando você pede para ele errar?

Ao receber esse tipo de comando, o modelo simula o erro com base em padrões reais de falha que ele aprendeu durante o treinamento. Além disso, ele gera uma explicação detalhada sobre por que aquilo está incorreto e oferece uma alternativa correta, geralmente com mais contexto do que faria em um pedido comum.

Ou seja: você aprende com o erro — sem correr o risco de cometê-lo.

Deixe de procurar emprego e se torne alvo dos recrutadores: veja como se tornar um dos profissionais mais requisitados do mercado aqui

Como pedir isso do jeito certo

Use comandos como:

“Me mostre uma resposta errada comum sobre esse tema, como se alguém estivesse se confundindo.”

“Simule um erro de principiante ao fazer X.”

“Escreva duas versões: uma errada, uma certa — e explique a diferença.”

“Me provoque: escreva algo quase certo para eu identificar o erro.”

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL