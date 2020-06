Iniciativa oferece conteúdo de graça para melhorar a empregabilidade

Como sair melhor da quarentena? Especialistas indicam que os profissionais fora do mercado de trabalho agora devem investir em seu desenvolvimento de carreira e novos aprendizados.

E por onde começar? A Cia de Talentos e a Bettha querem ajudar os talentos do Brasil a superar a crise e vão mostrar um caminho com sua iniciativa “Juntos Podemos Muito.”

O programa tem três vertentes para oferecer serviços e ferramentas de carreira durante a crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

Uma delas é a trilha de conteúdos para ajudar profissionais a se desenvolver. A plataforma funciona em parceria com empresas, que oferecem parte de seus treinamentos internos para criar um currículo sobre habilidades socioemocionais e dicas de carreira.

“Queremos atualizar a trilha sempre e buscamos empresas para apoiar a causa. Por isso o nome, “Juntos Podemos Muito”, para juntar esforços e superar as dificuldades do momento que vivemos. Assim, os jovens terão acesso a conhecimentos sobre gestão remota, gestão do tempo, inteligência emocional e comunicação não violenta, para citar alguns dos temas mapeados”, conta Milie Haji, gerente executiva de negócios da Bettha.

A iniciativa já teve mais de 300 usuários cadastrados na última semana, quando foi lançada. Entre as companhias que já confirmaram sua parceria de conteúdo estão Suzano, Nestlé, CVC, TRESsemmé, Hashtag Treinamentos e Eurekka.

Outras companhias também podem apoiar a iniciativa por cotas para patrocinar a produção de cursos.

Os outros dois lados do projeto auxiliam as empresas: tanto aquelas que querem planejar desligamentos com assessoria para preparo e recolocação de seus talentos quanto os pequenos e médios negócios que precisam de ajuda para recrutamento online.

A ideia é que o projeto continue crescendo e evoluindo, então interessados em qualquer vertente podem entrar em contato com a equipe da Cia de Talentos e da Bettha pelo site para aderir ao movimento.

“Nós vivemos em um momento com alto desemprego e vimos que faz parte do nosso papel ajudar no movimento de retomada. Estamos abertos para mais empresas se juntarem a nós para o projeto se tornar grandioso”, comenta a gerente.

Confira mais informações e se cadastre pelo site.