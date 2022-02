Indústria de alumínio Ball Corp. abre estágio com foco em diversidade

A Ball Corporation, empresa fabricante de embalagens sustentáveis de alumínio, abrirá no próximo dia 7 as inscrições para um programa de estágio com foco em ampliar a diversidade das equipes. Segundo a empresa, o programa é o primeiro do tipo no setor.

O programa tem vagas disponíveis na região do Vale do Paraíba e inteiramente oferecidas para mulheres, pessoas com deficiência, negros, LGBTI+ e pessoas de baixa renda.

O processo seletivo será realizado no formato online e os interessados e as interessadas devem se inscrever pelo site da Companhia de Estágios.

A seleção para candidaturas contará com cinco fases: triagem, fit cultural, entrevistas, painel e entrevistas finais. O início do trabalho, que acontecerá de maneira híbrida, está previsto para maio.

As áreas contempladas no programa são para trabalho no escritório regional, sede da Ball, em São José dos Campos, e nas operações corporativas em Jacareí.

As vagas contemplam os setores de Planejamento Financeiro, Suprimentos, Contabilidade, Jurídico, Atendimento ao Cliente, Planejamento de Produção, Recursos Humanos, Engenharia, Qualidade, Meio Ambiente Saúde e Segurança, Serviços ao cliente e Manufatura Lean.

Para participar do processo seletivo, o estudante deve ter dois anos disponíveis para estágio, ser residente dos municípios onde as vagas estão sendo ofertadas ou região do Vale do Paraíba, estar cursando graduação na área compatível com a vaga e se identificar com a cultura de inovação e sustentabilidade da Ball. Além disso, o programa, que abrange cinco grupos de diversidade e inclusão, não apresenta restrição de idade.

O programa não exige um segundo idioma e oferecerá aulas de inglês para estagiários e estagiárias.

Dentre os benefícios estão a bolsa-estágio competitiva com o mercado, assistência médica e odontológica, seguro de vida; vale-alimentação ou refeição; empréstimo consignado e auxílios-creche, jurídicos, psicológicos, financeiros e sociais.