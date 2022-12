Impacta está com bolsas de estudos integrais para cursos de tecnologia com oferta de emprego

Não é novidade que a área de tecnologia tem mais vagas disponíveis do que pessoas capacitadas para preenche-las.

Segundo um estudo segundo estudo feito pela Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom), nos próximos cinco anos o Brasil vai precisar de 797 mil profissionais de tecnologia, enquanto forma apenas 53 mil pessoas com este perfil anualmente.

Diante desse cenário, a Faculdade Impacta Tecnologia criou um processo seletivo que oferece bolsas de estudos nos cursos de Engenharia da Computação e Ciências da Computação para jobens oriundos de escolas públicas.

Batizado de Impactando Vidas, a iniciativa é realizado em conjunto com empresas conveniadas, como Ambev, Tivit, Skyone e Easyinvest, que também oferecem vagas de estágio para esses profissionais.

Como funciona o programa de bolsas da Impacta?

A Impacta selecionará os candidatos, que em sua maioria são formados pelas ETECs e em ONGs de inclusão digital, como a EDUCAAFRO, com uma bolsa de estudos de 100% durante o primeiro semestre do curso.

No segundo período, as empresas contratam estes talentos para um estágio remunerado, contribuindo para a inserção deles no mercado de trabalho.

Como se inscrever no programa de bolsas da Impacta?

Para os alunos que querem participar do Programa Impactando Vidas, basta se inscrever pelo site da Impacta e passar pelas etapas do recrutamento, seleção e treinamento em soft skills (cada empresa tem seus requisitos).

Atualmente, há 80 alunos vinculados ao programa, 95% deles atuando em suas áreas de interesse. Para o segundo semestre de 2021, serão abertas 120 vagas. As inscrições vão até o dia 9 de janeiro de 2023.

