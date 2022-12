Quer estudar nos EUA? Santander está com 1.000 bolsas para cursos na Universidade de Chicago

O Santander e a Universidade de Chicago estão com 1.000 bolsas de estudos para o programa Santander Digital Business 2022, que oferece cursos de qualificação pensando nas habilidades do futuro.

“Temos que nos preparar para a grande transformação que vem acontecendo nos ambientes de trabalho nos próximos anos", diz Nicolás Vergara, head do Santander Universidades no Brasil.

"Com estas bolsas, criadas em conjunto com a Universidade de Chicago, apoiamos pessoas que queiram aprofundar ou reorientar as suas carreiras, promovendo a empregabilidade de pessoas de todo o mundo”, completa.

Como vai funcionar o programa de bolsas do Santander com a Universidade de Chicago?

Os cursos serão realizados de forma remota e disponibilizados em espanhol, inglês e português.

Criados pela Universidade de Chicago, os cursos são flexíveis e exigem de cinco a oito horas semanais, com treinamento assíncrono (que pode ser feito em qualquer momento) combinado com atividades e apoio contínuo dos mentores. São eles:

Marketing Digital, que permitirá a compreensão de conceitos emergentes na área e fornece ao aluno linguagem, recursos, estratégias e ferramentas de marketing;

Construção e gestão de equipes resilientes, focado no crescimento profissional baseado em soft skills como liderança, organização, gestão e crescimento de equipes;

Transformação digital do setor de serviços financeiros, com foco nos principais fundamentos e transformações do setor financeiro;

Como se inscrever no programa de bolsas do Santander com a Universidade de Chicago?

Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode se inscrever, ou seja, não é necessário possuir curso superior ou formação específica.

As inscrições estão abertas até a próximo dia 16 de janeiro de 2023 pelo site do Santander Universidades. Os participantes poderão escolher um entre os três cursos elegíveis.

