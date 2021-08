Exame abre vagas com programa de aceleração de carreira em comunicação

Se você já lia a Exame para buscar vagas e dicas de carreira, agora é na própria Exame que você pode encontrar seu próximo emprego: nesta quarta-feira, 11, começam as inscrições para a primeira edição do programa de aceleração de carreira em comunicação, o Imersão Exame 2022.

As 8 vagas do programa são direcionadas para recém-formados de qualquer curso. Os únicos pré-requisitos serão a formação entre dezembro de 2020 a dezembro de 2021 e ter disponibilidade para morar em São Paulo em 2022, pois o modelo de trabalho na Exame continuará sendo híbrido após a pandemia.

Também é necessário ter muito interesse em se desenvolver em áreas de comunicação como jornalismo e marketing.

“O programa é uma mudança de paradigma, mas ainda mostra o nosso DNA como um grupo de mídia. É uma sinalização da companhia para o mercado, nossos leitores e funcionários sobre como valorizamos o conteúdo de qualidade e a formação de pessoas”, afirma Pedro Thompson, CEO da Exame.

Com 54 anos de história, a Exame passa pelo seu período mais inovador. Em pouco mais de um ano sob nova direção, a marca deixou de ser somente uma empresa de conteúdos jornalísticos de excelência.

A Exame é hoje uma mediatech com atuação em várias frentes, feita de gente conectada com tendências decisivas para o futuro – e com pessoas inquietas por mudar a maneira como o mundo consome informação.

Durante o programa, que terá duração de um ano, os selecionados passarão por quatro times com o objetivo de desenvolver novos talentos nas grandes áreas de produção de conteúdo da empresa:

SEO

Copywriting

Content

Editorial: Invest

A ideia é formar profissionais com o perfil e a cultura da Exame. As pessoas não vão apenas aprender sobre o dia a dia da redação, mas ir além do jornalismo tradicional.

“Quem está aqui dentro se sente dono dos projetos da Exame e de fato quer construir as coisas do zero. As tomadas de decisões são feitas em conjunto e o máximo possível baseado em dados. Então é importante ter essa visão analítica e crítica, mas também ter ideias muito inovadoras. E o principal é ver esse momento de construção e desafio com muito otimismo”, fala Larissa Carvalho, responsável pelo programa no time de Pessoas.

O programa vai criar profissionais com perfis plurais, com capacidade para atuar em qualquer área de comunicação.

Durante o ano de duração do programa, os contratados terão acesso a uma trilha de capacitação, com cursos sobre investimentos e mercado financeiro, inteligência emocional, produção audiovisual, marketing digital, entre outros.

Como será o processo de seleção

No momento da inscrição, os candidatos irão preencher três testes, com o objetivo de identificar o estilo de trabalho e forma de resolução de problemas de cada um, além de oferecer uma oportunidade de autoconhecimento para os participantes, que terão acesso aos seus próprios resultados.

Os selecionados passarão por aproximadamente um mês de experiência e aprendizado com mentores das áreas de conteúdo e a realização de projetos.

O período conta como experiência para a carreira dos recém-formados e será a fase final da seleção que está programada para acontecer em outubro de 2021. A previsão de início do programa de imersão é janeiro de 2022.

Inscrições e benefícios

Além de contratação CLT e salário compatível ao mercado, a Exame oferece diversos benefícios, como Gympass, plano de saúde e odontológico, jornada flexível, day off de aniversário, modelo de trabalho remoto e ainda acesso gratuito aos cursos da Exame Academy.

As inscrições estão abertas e vão até o dia 6 de setembro pelo site do Bettha. No dia 26 de agosto, a Exame vai realizar uma live com funcionários para contar mais sobre o programa e tirar dúvidas dos candidatos. Acompanhe as redes sociais da Exame e o Bettha para acessar o evento, que será divulgado em breve.