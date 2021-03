iFood oferece capacitação gratuita para 1.500 jovens de escola pública em SP

O iFood lançou uma iniciativa, em parceria com o Instituto PROA, que oferce capacitação a jovens da rede pública de ensino do estado de São Paulo que buscam impulsionar as oportunidades no mercado de trabalho. A primeira turma, que terá início em março, conta com 1.500 vagas, com foco em áreas de autoconhecimento, planejamento de carreira, projeto de vida, raciocínio lógico e comunicação.

Até o dia 26 de fevereiro, jovens estudantes da rede pública do estado poderão se inscrever em um programa de capacitação gratuito e online com três meses de duração. Cada módulo terá 20 horas de duração, totalizando 100 horas de curso. Os interessados devem ter entre 17 e 22 anos e ter concluído ou estar cursando o 3º ano do Ensino Médio na rede pública de ensino.

“Para nós, essa iniciativa é extremamente importante e poderosa, ela é um impulso importante para os jovens que estão em busca do primeiro emprego, e o PROA é a primeira porta de entrada para muitos adolescentes e jovens adultos. O curso também é extensivo aos profissionais do nosso Ecossistema, que têm a oportunidade de realizar um curso de qualidade, gratuito e ainda é extensivo aos funcionários e familiares deles”, explica Luanna Luna, Gerente de Projetos de Impacto Social do iFood.

Ao longo de 2021, serão oferecidas cerca de 7 mil vagas em todas as cidades do estado de São Paulo. Todos receberão certificado de conclusão emitido pelo PROA e terão acesso à vagas de emprego disponíveis no mercado. As inscrições devem ser feitas no site do PROA.