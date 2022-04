Ibmec e EXAME abrem as inscrições para MBA inédito em Metaverso

Desde o rebranding do Facebook, em outubro do ano passado, o termo “metaverso” tem ganhado cada vez mais espaço em noticiários e rodas de conversa ao redor do mundo. E não é à toa.

Com gigantes como Microsoft, Apple, Nike, Disney e Itaú anunciando sua aproximação com a tecnologia de realidade virtual, a indústria está mesmo aquecida. Prova disso é que algumas das mais importantes instituições financeiras do mundo têm elevado suas projeções sobre o tamanho desse mercado. O banco Citi, por exemplo, estimou que a economia do Metaverso deve chegar a US$ 13 trilhões até 2030.

Nesse contexto, não é difícil imaginar que, com salários bastante atrativos, novos empregos e oportunidades relacionadas ao Metaverso também devam surgir em velocidade acelerada nos próximos anos – e que quem entrar antes nesse universo conseguirá ocupar os melhores espaços.

Foi pensando nisso que o Ibmec, uma das instituições de ensino mais tradicionais do país, se juntou com a EXAME Academy para o desenvolvimento do Master em Digital Manager e Metaverso. O MBA inédito, que tem como objetivo formar a primeira turma de especialistas em Metaverso do Brasil, está com as inscrições abertas desde o início desta terça-feira, 12 de abril.

Seja o profissional mais disputado deste novo mercado. Saiba mais sobre o Master em Digital Manager e Metaverso!

Vantagens exclusivas para os primeiros alunos

Para celebrar a abertura do período de inscrições, a EXAME Academy e o Ibmec estão oferecendo como cortesia alguns benefícios exclusivos aos 100 primeiros inscritos no Master em Digital Manager em Metaverso.

Eles serão presenteados com um NFT inédito, que os colocará em um grupo de negócios restrito aos membros, onde terão acesso a oportunidades de projetos, networking e treinamentos exclusivos.

Além disso, também terão acesso a duas mentorias online que visam complementar a sua formação: uma sobre NFTs e outra sobre criptomoedas e criptogames, ministrada pelos especialistas em investimentos e criptomoedas Felipe Dantas e Emily Shey.

Não fique de fora. Clique aqui para garantir a sua vaga!

Master em Digital Manager em Metaverso

O curso, em nível de pós-graduação, conta com um grupo docente de peso (composto por profissionais de mercado) e mais de 90 horas de atividades práticas. Além disso, os alunos também terão acesso a 60 horas de atividades complementares e mais de 30 horas para o desenvolvimento de um MVP (minimum viable product) – quando terão a oportunidade de desenvolver seu primeiro case no Metaverso, dentro de sua respectiva área de interesse (advocacia, engenharia, educação, medicina etc). A carga horária total é de 450h.

Aprenda com quem está no dia-a-dia do Metaverso, Blockchain e Web3.Saiba mais sobre o MBA em Digital Manager e Metaverso!

Para que todos os alunos sejam capazes de absorver verdadeira e profundamente as informações passadas em sala de aula, os termos e conceitos inovadores utilizados na profissão serão explicados em linguagem clara e objetiva ao longo dos encontros – que abordarão desde assuntos relacionados à gestão de tecnologia (como desenvolvimento do mindset ágil e LGPD) até o funcionamento da tecnologia Blockchain, realidade virtual e mercados descentralizados.

Para conferir a programação completa do curso e garantir a sua vaga, basta clicar aqui.