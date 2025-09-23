Carreira

Brasil lidera otimismo sobre inteligência artificial na América Latina

Pesquisa do ADP Research aponta que mais da metade das empresas brasileiras vê a IA de forma totalmente positiva, embora desafios como escassez de talentos e investimentos limitados ainda persistam

Pesquisa global do ADP Research mostra liderança brasileira na adoção de inteligência artificial, mas aponta lacunas em capacitação e desenvolvimento do ecossistema local (Getty Images) (Getty Images)

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 18h51.

Última atualização em 23 de setembro de 2025 às 18h57.

O Brasil lidera o otimismo sobre inteligência artificial na América Latina, segundo pesquisa do ADP Research. O levantamento aconteceu entre julho e agosto de 2025 com 38 mil trabalhadores globalmente, incluindo 1.127 brasileiros. De acordo com os dados, 52% das empresas no país têm percepção totalmente positiva sobre IA, frente a 27% que a consideram favorável, mas com ressalvas.

Nesse sentido, no total, 26% dos trabalhadores acreditam que a inteligência artificial terá impacto positivo em suas funções, acima da média regional de 19%, segundo Mariane Guerra, vice-presidente Latam da ADP.

Apesar do otimismo, 10% dos entrevistados ainda demonstram preocupação com a possibilidade de substituição de seus empregos pela tecnologia.

Diferenças geracionais

O levantamento também aponta uma diferença de comportamento para cada faixa etária em relação à IA no trabalho:

  • de 18 a 26 anos: 30% veem impacto positivo;

  • de 27 a 39 anos: 28% são otimistas;

  • de 40 a 54 anos: 23% representam os entusiasmados com a tecnologia;

  • acima de 55 anos: cai para 20% quem tem boas percepções da IA.

