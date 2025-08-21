Como um homem de 49 anos foi de estagiário a CEO em uma das maiores varejistas americanas

(LinkedIn/Arquivo Pessoal)
Redação Exame
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 11h14.
Em 2003, Michael Fiddelke era apenas mais um estagiário na Target, uma rede de lojas de departamento dos Estados Unidos. Duas décadas depois, ele foi nomeado como o CEO da varejista norte-americana, cargo que assumirá oficialmente em 1º de fevereiro de 2026.
O anúncio foi feito pela empresa nesta quarta-feira, selando o fim da gestão de Brian Cornell, que liderou a companhia pelos últimos 11 anos.
Em iniciativa inédita, EXAME se junta a Saint Paul para oferecer aulas virtuais sobre liderança (com certificado!). Inscreva-se aqui por R$ 37.
Ele chegou à empresa enquanto cursava MBA e foi contratado como analista no ano seguinte. Desde então, foi promovido sucessivamente, ocupando cargos estratégicos como diretor financeiro, vice-presidente executivo e, mais recentemente, diretor de operações.
“Posso dizer que o estagiário que passou por aquelas portas há 22 anos não teria previsto o caminho que a Target seguiria até hoje”, afirmou Fiddelke, hoje com 49 anos, em um vídeo publicado no LinkedIn após o anúncio oficial.
Sua ascensão reflete uma tendência cada vez mais valorizada no mundo corporativo: o desenvolvimento interno de lideranças. Ele se junta agora a nomes como Satya Nadella (Microsoft), Mary Barra (General Motors) e Elliott Hill (Nike) — todos líderes que começaram como estagiários e hoje comandam algumas das maiores corporações do planeta.
Seja o líder que o mercado procura. O pré-MBA EXAME + Saint Paul oferece as ferramentas para liderar com segurança e construir resultados duradouros. Inscreva-se aqui.
No entanto, a missão que o aguarda está longe de ser simples. A Target enfrenta um cenário desafiador. Nos últimos quatro anos, as vendas da companhia permaneceram praticamente estagnadas. Fiddelke reconhece as dificuldades e não minimiza o desafio à frente.
A trajetória de Fiddelke serve como um lembrete contundente de que liderança não é construída apenas com títulos ou movimentações estratégicas — mas com conhecimento profundo do negócio, comprometimento de longo prazo e capacidade de adaptação em cenários adversos.
Em tempos de alta rotatividade de executivos e recrutamentos externos para cargos-chave, sua escolha sinaliza uma valorização do talento interno e da consistência ao longo dos anos.
Invista no seu desenvolvimento também: curso revela como ser um líder mais completo, de alta performance e humanizado. Garanta uma vaga aqui.
Para profissionais de todas as áreas, a história do novo CEO da Target reforça a importância de cultivar competências estratégicas desde os primeiros passos da carreira.
Para quem busca cargos de liderança ou deseja aprimorar suas habilidades como gestor, os critérios de Kaufman oferecem insights práticos.
De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo.
Durante o treinamento, os alunos irão aprender:
Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00. E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo.
Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.
EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE LIDERANÇA E GESTÃO