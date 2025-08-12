As estratégias de produtividade da CEO de 39 anos: ‘Estou sempre procurando comprar tempo de volta’

Laura Modi encontrou uma forma de equilibrar liderança empresarial e vida pessoal em meio ao caos.

Aos 39 anos, a empreendedora deixou um cargo de alto escalão no Airbnb para fundar a Bobbie, uma empresa de fórmula infantil com ingredientes limpos e aprovados pela FDA. A decisão veio de uma necessidade pessoal: sua dificuldade em encontrar um produto adequado para alimentar sua filha.

Hoje, como CEO e mãe de quatro filhos, Modi aplica estratégias rigorosas para gerenciar seu tempo e otimizar sua produtividade. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Priorizando tempo e eficiência na gestão

Com uma rotina intensa, Modi percebeu que os métodos tradicionais de produtividade não funcionavam para ela. Despertar às 4h da manhã ou esvaziar a caixa de entrada diariamente não ajudavam a reduzir o estresse.

Em vez disso, adotou a filosofia do “menos é mais”, priorizando decisões que lhe devolvessem tempo. Para isso, reorganizou sua abordagem de liderança, como encurtar reuniões individuais semanais de uma hora para 15 minutos e promover um check-in mensal mais aprofundado.

A mudança trouxe impactos positivos imediatos na empresa, aumentando a eficiência da equipe.

Mas ela foi além. Modi também precisa alternar rapidamente entre reuniões estratégicas, crises regulatórias e entrevistas na mídia sem perder o foco. Para facilitar essa transição, utiliza a música como ferramenta de regulação emocional.

Ela recorre a músicas motivacionais para se preparar para reuniões desafiadoras e músicas suaves para relaxar no fim do dia. Essa técnica, herdada do pai empreendedor, permite que ela se dedique inteiramente tanto ao trabalho quanto à família, sem sobrecargas emocionais.

O impacto da liderança eficiente

A história de Modi destaca a importância de uma liderança eficiente e adaptável. Em um cenário corporativo onde a sobrecarga é constante, gestores podem se beneficiar ao implementar estratégias que priorizam tempo, comunicação clara e equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

Seu exemplo reforça que o sucesso na liderança não depende apenas de habilidades técnicas, mas também da capacidade de tomar decisões estratégicas para otimizar o próprio tempo e o da equipe.