As estratégias de produtividade da CEO de 39 anos: ‘Estou sempre procurando comprar tempo de volta’

Cofundadora e CEO da Bobbie, Laura Modi (LinkedIn/Arquivo Pessoal)
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 14h42.
Laura Modi encontrou uma forma de equilibrar liderança empresarial e vida pessoal em meio ao caos.
Aos 39 anos, a empreendedora deixou um cargo de alto escalão no Airbnb para fundar a Bobbie, uma empresa de fórmula infantil com ingredientes limpos e aprovados pela FDA. A decisão veio de uma necessidade pessoal: sua dificuldade em encontrar um produto adequado para alimentar sua filha.
Hoje, como CEO e mãe de quatro filhos, Modi aplica estratégias rigorosas para gerenciar seu tempo e otimizar sua produtividade. As informações foram retiradas de CNBC Make It.
Com uma rotina intensa, Modi percebeu que os métodos tradicionais de produtividade não funcionavam para ela. Despertar às 4h da manhã ou esvaziar a caixa de entrada diariamente não ajudavam a reduzir o estresse.
Em vez disso, adotou a filosofia do “menos é mais”, priorizando decisões que lhe devolvessem tempo. Para isso, reorganizou sua abordagem de liderança, como encurtar reuniões individuais semanais de uma hora para 15 minutos e promover um check-in mensal mais aprofundado.
A mudança trouxe impactos positivos imediatos na empresa, aumentando a eficiência da equipe.
Mas ela foi além. Modi também precisa alternar rapidamente entre reuniões estratégicas, crises regulatórias e entrevistas na mídia sem perder o foco. Para facilitar essa transição, utiliza a música como ferramenta de regulação emocional.
Ela recorre a músicas motivacionais para se preparar para reuniões desafiadoras e músicas suaves para relaxar no fim do dia. Essa técnica, herdada do pai empreendedor, permite que ela se dedique inteiramente tanto ao trabalho quanto à família, sem sobrecargas emocionais.
A história de Modi destaca a importância de uma liderança eficiente e adaptável. Em um cenário corporativo onde a sobrecarga é constante, gestores podem se beneficiar ao implementar estratégias que priorizam tempo, comunicação clara e equilíbrio entre vida profissional e pessoal.
Seu exemplo reforça que o sucesso na liderança não depende apenas de habilidades técnicas, mas também da capacidade de tomar decisões estratégicas para otimizar o próprio tempo e o da equipe.
