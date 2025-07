Julho chegou e, com ele, o período mais aguardado pelos estudantes: as férias da faculdade. Mas se você está estagiando, uma dúvida pode estar tirando seu sono: afinal, estagiário também tem direito a férias? A resposta pode ser mais complexa do que parece, envolvendo termos técnicos e regras específicas que todo jovem profissional deveria conhecer.

Estagiário tem direito a tirar férias?

A primeira coisa que você precisa saber é que, tecnicamente, estagiário recebe férias de forma diferente dos trabalhadores tradicionais. O que chamamos popularmente de "férias de estagiário" é, na verdade, denominado recesso pela legislação brasileira.

Essa distinção não é apenas semântica. O recesso - período de descanso remunerado concedido ao estagiário - segue regras próprias estabelecidas pela Lei do Estágio (Lei nº 11.788/2008), enquanto as férias tradicionais são regulamentadas pela CLT.

A partir de quando o estagiário tem direito a férias?

Diferença entre férias e recesso começa logo no tempo necessário para adquirir o direito. Enquanto trabalhadores CLT precisam aguardar 12 meses, os estagiários acumulam dias de descanso desde o primeiro mês.

A regra é simples: a cada mês trabalhado, o estagiário acumula 2,5 dias de recesso. Dessa forma, em seis meses já terá direito a 15 dias corridos de descanso remunerado.

Quanto tempo de férias o estagiário tem direito?

Como calcular férias de estagiário depende do tempo de contrato. A Lei do Estágio estabelece duas situações principais:

Para contratos de um ano ou mais: direito a 30 dias corridos de recesso após completar 12 meses na mesma empresa.

Para 6 meses ou contratos menores: o recesso é proporcional. Por exemplo, quem trabalha seis meses tem direito a 15 dias (2,5 dias × 6 meses = 15 dias).

Qual é a diferença entre férias e recesso?

Embora ambos sejam períodos de descanso remunerado, existem diferenças significativas entre o recesso do estagiário e as férias do trabalhador CLT.

O recesso não inclui o adicional de 1/3 sobre o valor recebido, benefício garantido aos empregados celetistas. Além disso, pode ser dividido em até três períodos, oferecendo maior flexibilidade ao estudante.

O recesso também deve coincidir preferencialmente com as férias escolares, facilitando a conciliação entre vida acadêmica e profissional.

Estagiário recebe bolsa-auxílio e benefícios durante as férias?

Durante o período de descanso, o estagiário continua recebendo normalmente sua bolsa-auxílio ou contraprestação, conforme estabelecido no contrato de estágio. Contudo, é importante frisar que não há o pagamento do terço constitucional.

Nos estágios não remunerados - como aqueles realizados como parte obrigatória da graduação - o recesso não gera direito à remuneração, uma vez que não há bolsa-auxílio estabelecida.

As férias são pagas em caso de rescisão?

Quando o estágio é encerrado, o estagiário tem direito a receber os valores proporcionais ao recesso não aproveitado. Se trabalhou oito meses e não tirou os 20 dias acumulados (8 × 2,5), a empresa deve indenizar esse período.

Esse pagamento funciona como uma espécie de "férias indenizadas", garantindo que o estagiário não perca seus direitos mesmo com o término antecipado do contrato.

Tem desconto em férias de estagiário?

A legislação é clara: não existe possibilidade legal de desconto no recesso do estagiário. Qualquer prática nesse sentido pode caracterizar desrespeito à Lei do Estágio, sujeitando a empresa a sanções.

O recesso é um direito adquirido e deve ser concedido integralmente, seja de forma proporcional ou completa, dependendo do tempo de serviço.

Estagiário pode vender férias?

Essa é uma dúvida frequente, mas a resposta é não. Diferentemente dos trabalhadores CLT, que podem converter até um terço das férias em abono pecuniário, os estagiários não têm essa opção.

O recesso deve ser necessariamente aproveitado como período de descanso, não podendo ser convertido em dinheiro. Essa regra visa preservar o caráter educativo do estágio e garantir o bem-estar do estudante.

5 coisas para considerar ao planejar as férias

Planeje com antecedência: converse com seu supervisor sobre as melhores datas para tirar o recesso, considerando o calendário acadêmico e as demandas da empresa.

converse com seu supervisor sobre as melhores datas para tirar o recesso, considerando o calendário acadêmico e as demandas da empresa. Alinhe expectativas: certifique-se de que tanto a empresa quanto a instituição de ensino estejam cientes do período escolhido, evitando conflitos futuros.

certifique-se de que tanto a empresa quanto a instituição de ensino estejam cientes do período escolhido, evitando conflitos futuros. Aproveite para recarregar: use esse tempo para descansar verdadeiramente, investindo em atividades que promovam seu bem-estar físico e mental.

use esse tempo para descansar verdadeiramente, investindo em atividades que promovam seu bem-estar físico e mental. Invista em desenvolvimento: nesse sentido, considere fazer cursos livres, ler sobre sua área ou participar de eventos que agreguem valor ao seu currículo.

nesse sentido, considere fazer cursos livres, ler sobre sua área ou participar de eventos que agreguem valor ao seu currículo. Documente tudo: mantenha registros do período trabalhado e dos dias de recesso utilizados, garantindo transparência na relação com a empresa.

O que você precisa lembrar sobre as férias do estagiário

O recesso é um direito fundamental que garante equilíbrio entre vida acadêmica e profissional. Compreender as regras específicas ajuda a evitar mal-entendidos e assegura que você usufrua plenamente desse benefício.

Lembre-se: por mais que seja chamado popularmente de "férias", o recesso tem características próprias que o diferenciam das férias tradicionais.